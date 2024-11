STRAVIČNA ERUPCIJA VULKANA U INDONEZIJI: Hiljade ljudi evakuisano, devetoro poginulo (VIDEO)

Indonezijski vulkan na planini Levotobi Laki Laki izbacio je danas "visoke stubove vrelog pepela", nekoliko dana nakon što je ogromna erupcija ubila devet i povredila desetine ljudi.

Aktivnosti na vulkanu na ostrvu Flores, pojačale su se od početne erupcije u ponedeljak.

Vlasti su u četvrtak proširile zonu opasnosti pošto je vulkan ponovo eruptirao.

Vulkan je u petak izbacio veliki stub pepela koji je bio visok oko 10 kilometara, rekao je Hadi Vidžaja, šef Centra za vulkanologiju i ublažavanje geoloških katastrofa.

Vidžaja je dodao i da su lava i šljunak, pali u krugu od oko 8 kilometara od kratera.

Indonesia's Mount Lewotobi Laki-laki spewed an ash column over five miles high as the volcano erupted at least three more times on Saturday https://t.co/89vccICIKC pic.twitter.com/f9xWExVsN3