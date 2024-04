APOKALIPTIČNE SCENE NAKON ERUPCIJE VULKANA: Planina izbacuje vruće eksplozivne oblake, evakuisano više od 800 LJUDI (VIDEO)

Najmanje 800 ljudi evakuisano je u indonežanskoj provinciji Severni Sulavesi nakon višestrukih erupcija tamošnjeg vulkana Ruang, koji je danima izbacivao oblake lave i pepela, saopštila je danas državna vulkanološka agencija.

Vulkan, koji se nalazi na ostrvu Ruang, oko 100 km od glavnog grada provincije Manado, eruptirao je više od tri puta od utorka. Vlasti su podigle nivo uzbune na drugi najviši nivo nakon povećane aktivnosti, rekao je Heruningtias Desi Purnamasari, zvaničnik indonezijskog Centra za vulkanologiju i ublažavanje geoloških opasnosti (PVMBG)

