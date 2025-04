Stravičan snimak erupcije vulkana u Japanu: Panika među ljudima u trenutku kad je dim krenuo da kulja

U subotu ujutru došlo je do erupcije vulkana Sakurajima, jednog od najaktivnijih vulkana u Japanu, smeštenog na jugu ostrva Kjušu. Erupcija je zabeležena rano jutros po evropskom vremenu, a impresivni snimci eksplozije i oblaka pepela pojavili su se ubrzo nakon toga na društvenim mrežama, uključujući i platformu X (bivši Tviter), gde su izazvali veliku pažnju korisnika širom sveta.



U 15.24 časova po lokalnom vremenu došlo je do eksplozije u krateru Minamidake, na vrhu Sakurajime, a stub pepela uzdigao se na visinu od 2.600 metara. Prema podacima lokalne meteorološke opservatorije u Kagošimi, količina vulkanskog dima bila je prilično velika, ali nije bilo rasutih vulkanskih blokova, što znači da nije zabeležen materijal koji bi mogao predstavljati neposrednu pretnju okolnim naseljima, prenosi Yahoo.

Kako se može čuti na snimku ljudi su počeli da viču i čulo se da su u strahu, a bilo je i onih koji su povikali "O moj bože".

⚠️ #BREAKING VOLCANO FOOTAGE: Eruption takes place at the Sakurajima volcano in Kyushu, Japan on April 5th, 2025. #Japan pic.twitter.com/GXO9FVc99l