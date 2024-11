UBIO DVE BIVŠE ŽENE I SINOVE Pokolj u Minesoti: Muškarac izrešetao porodicu, pa izvršio samoubistvo

Entoni Nefju (46) iz Minesote osumnjičen je za četvorostruko ubistvo, među kojima je i dvoje njegove dece. Naime, policija veruje da je on ubio bivšu devojku Erin Abramson (47) i njihovog 15-godišnjeg sina Džejkoba Nefjua, kao i bivšu žene Ketrin Nefju, i njihovog sina od samo 7 godina - Olivera, a zatim počinio samoubistvo.

Svi ubijeni su imali prostrelne rane od vatrenog oružja.

Kako je sa saopštila policija Duluta, policajci su u prvu kuću stigli oko 14 časova, u četvrtak 7. novembra, nakon što se Erin nije pojavila na poslu, a ubrzo je pronašla napadačevu bivšu ženu i njihovog sina mrtve u stanu.

Prema "Piplu", nadležni su brzo identifikovali 46-godišnjeg Entonija Nefjua kao osumnjičenog i stavile pod "nadzor" njegovu kuću koja se nalazi na oko kilometar i po od prvog mesta zločina.

Šef policije Duluta Mike Seinova rekao je na konferenciji za novinare u petak, 8. novembra da je policija koristila dron da uđe u kuću, gde je pronašla tela - Entonijevu bivšu ženu Ketrin Nefju (45) i njihovog sedmogodišnjeg sina Olivera Nefjua, koji su imali prostrelne rane.

U drugoj kući pronađeno je i Entonijevo telo, a sumnja se da je počinio samoubistvo, navodi policija.

