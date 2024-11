Tinejdžerka Izabel (17) oduzela je sebi život, a sada je otkriveno da je njen lekar znao za detaljan plan samoubistva, ali ništa nije rekao roditeljima.

Lekar opšte prakse nije obavestio porodicu tinejdžerke Izabel, već je uputio na Kliniku za krizu mentalnog zdravlja.

Uput je navodno odbijen zbog 'nesporazuma' između bolnica, a niko nije kontaktirao porodicu devojčice.

Issy Phipps, 17, disclosed her suicide plans to a GP in detail - inc that she planned to take her life that weekend while her parents were away



Her parents were never told



