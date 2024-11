KOLIMA SE ZALETEO U PEŠAKE, UBIO 35 LJUDI: Horor u Kini, ljudi leže na putu (UZNEMIRUJUĆE)

Čak 35 ljudi je poginulo, a 43 osobe su povređene kada je automobil naleteo na grupu ljudi ispred sportskog centra u južnom kineskom gradu Džuhaju, javila je državna televizija CCTV u utorak.

Do incidenta je došlo u ponedeljak uveče.

Vozač je pobegao nakon incidenta ali je ubrzo uhapšen i nalazi se u pritvoru, dok se istraga nastavlja.

On the evening of November 11th, in Zhuhai, Guangdong, at the Zhuhai Sports Center, there was an incident where a car struck pedestrians. Injured people could be seen lying on the ground throughout the area, presenting a shocking scene. #珠海体育中心 pic.twitter.com/oPIywCji0Q