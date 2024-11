Mask kritikovao rimske sudije zbog odbijanja da odobre pritvor za migrante u Albaniji

Američki milijarder Ilon Mask danas je kritikovao odluku rimskih sudija da ne potvrde pritvor za drugu grupu migranata koji su odvedeni u nove migrantske centre pod italijanskom upravom u Albaniji.

''Ove sudije moraju da odu", objavio je vlasnik Tesle na mreži Iks.

On je to naveo u komentaru na objavu jednog korisnika povodom vesti o suspenziji potvrde za pritvaranje sedam migranata, koju je donelo Odeljenje za imigraciju Suda u Rimu, a slučaj je takođe upućen Evropskom sudu pravde, prenosi Ansa.

🚨🇮🇹🇦🇱 ITALIAN COURT BLOCKS MELONI’S MIGRANT DETENTION PLAN IN ALBANIA



An Italian judge blocked Meloni’s latest plan to detain migrants in Albania, ruling seven Bangladeshi and Egyptian men must enter Italy.



The judge also referred the legality of Italy’s “safe country”… pic.twitter.com/fPf3bmlxty