'PUTIN UPRAVO POKREĆE RAKETNI NAPAD NA KIJEV!' Crveni alarm u celoj Ukrajini, kratko upozorenje stiglo - SKLANJAJTE SE!

Stanovništvu naloženo da ode u skloništa.

U celoj Ukrajini rano jutros označena je vazdušna opasnost, a stanovnicima se poručuje da odu u skloništa.

Oglasio se i Andrej Jermak, glavni savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji je na društvenim mrežama objavio da "Putin upravo pokreće raketni napad na Kijev".

Kako je izvestio dopisnik BiBiSi-ja, ruski bombarderi tipa Tu-95 ispalili su oko 6 klastera krstarećih projektila na mete širom zemlje. Što se tiče Kijeva, dva borbena drona tipa Šehid viđena su iznad južnog dela grada.

Sjedinjene Američke Države imaju odobrene 9,3 milijarde dolara pomoći Ukrajini, izjavio je portparol Pentagona Patrik Rajder.

Whole of Ukraine on alert: About 6 groups of Russian cruise missiles fired earlier by Tu-95 bombers, perhaps 3 in each group, are maneuvering in various parts of the country. In the capital, Kyiv, two Shahed attack drones are flying over the southern part of the city. pic.twitter.com/BmtrkXGvlk