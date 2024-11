TRAMP STIGAO U BELU KUĆU: Evo kako je protekao PRVI SUSRET sa Džoom Bajdenom posle izbora (VIDEO)

Tramp se zahvalio Bajdenu na mirnoj predaji vlasti, na šta je Bajden odgovorio: "Nema na čemu".

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp stigao je u Belu kuću na sastanak s aktualnim predsednikom Džoom Bajdenom. Trampov konvoj prošao je kroz strogo čuvanu kapiju Bele kuće, gde ga je u Ovalnoj kancelariji dočekao Bajden, demokrata koji ga je porazio na izborima 2020. godine.

Ovo je njihov prvi susret od predsedničke debate u junu.

- Čestitamo i radujemo se mirnoj tranziciji, kao što smo rekli. Međutim, možemo da pobrinemo da budete smešteni, šta vam je potrebno, i imaćemo priliku da razgovaramo o nečemu od toga danas - rekao je Bajden.

Biden and Trump meet in the White House and act like buddies pic.twitter.com/QpfLZgiP4f