LET KAO ROĐENDANSKI POKLON: Dva mlada para poginula u padu aviona u Sloveniji? (FOTO)

U Prekumurju u Sloveniji se srušio mali avion, a prema nezvaničnim podacima u nesreći je poginulo više osoba.

Avion je navodno izgubio kontakt sa kontrolom vazdušnog saobraćaja nešto pre 12 sati, a bila je i gusta magla. Na brodu je trebalo da budu četiri osobe.

Iz PU Murska Sobota potvrđeno je da su oko podneva obavešteni o padu aviona u blizini fudbalskog terena u Gančanima. Na lice mesta su upućene nadležne službe koje trenutno vrše uviđaj.

Predstavnik Vazduhoplovnog centra Maribor Vili Kolar potvrdio je za Radio Maribor da je u pitanju njihov avion.

#Breaking #Ongoing a private Cessna 172 crashed in Gančani (Slovenia). All 4 aboard died. First reports state weather was poor in the region (fog and visibility). Aircraft [Registration “S5-DLM”] was operated by “Letalski center Maribor”. Updates when possible. Source… pic.twitter.com/nBYNwuDuNn