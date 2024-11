Oštre reakcije na Bajdenovu odluku da dozvoli Ukrajini da gađa Rusiju: Oglasio se Tramp Mlađi, reagovao i Mask

Donald Tramp Mlađi izjavio je danas da se čini da vojno-industrijski kompleks želi da se pobrine da započne treći svetski rat pre nego što njegov otac, novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp, bude imao šansu da stvori mir i spasi živote.

"Moraju da obezbede te bilione dolara. Za život ih nije briga. Imbecili.", napisao je Donald Tramp Mlađi na platformi X.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh