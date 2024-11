POJAVIO SE SNIMAK ISPALJIVANJA AMERIČKIH RAKETA NA RUSIJU? Pogođeno kritično skladište, pogledajte kako je sve počelo (VIDEO)

Ukrajinska vojska objavila je danas da je pogodila veliko rusko skladište oružja u Brjanskoj oblasti koje se nalazi na više od 110 kilometara od granice s Ukrajinom, a sada se pojavio video navodnog ukrajinskog ispaljivanja ATACMS-a.

"Sinoć su ukrajinske snage izvele prvi napad MGM-140 ATACMS na rusku teritoriju, uspešno pogodivši 67. GRAU arsenal, kritično skladište oružja u Brjanskoj oblasti. Vidimo ovde snimak ukrajinskog HIMARS-a koji lansira ATACMS u Rusiju", objavljeno je na X-u.

Podsetimo, Rojters je preneo da je iz Generalštaba ukrajinske vojske saopšteno da je nakon napada usledilo 12 sekundarnih eksplozija i detonacija na tom području.

- Uništavanje skladišta municije vojske ruskih okupatora će se nastaviti kako bi se zaustavila oružana agresija Ruske Federacije na Ukrajinu - navedeno je u objavi Generaštaba u Kijevu na Telegramu.

