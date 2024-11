Četiri osobe osuđene za tragediju u Poljskoj: Pet tinejdžerki izgubilo život u 'Eskejp rumu'

Okružni sud u gradu Košalin u Poljskoj osudio je na dve godine zatvora vlasnika "Escape Room-a" u tom gradu kao i jednog od zaposlenih, zbog smrti pet tinejdžerki u toj igraonici 2019. godine.

Takođe mu je izrečena zabrana da obavlja delatnost u oblasti kulture, sporta, zabave i rekreacije u trajanju od 10 godina, prenosi poljska televizija TVP.

Vlasnikova baka koja je registrovala firmu i majka koja je pomagala u poslovanju, osuđene su na godinu dana zatvora, uslovno na tri godine.

Tužilaštvo je optužilo sve četiri osobe da su namerno stvorile opasnost od požara u "Escape Room"-u i nenamerno izazvale smrt pet petnaestogodišnjih devojčica.

Tragični požar u Košalinu dogodio se 4. januara 2019, kada je pet učenica proslavljalo rođendan jedne od njih. U trenutku izbijanja požara u objektu, devojčice su se igrale i još nisu našle ključ za rešavanje zagonetke i otvaranje vrata koja nisu imala kvaku iznutra, a niko im nije otvorio vrata.

The Polish authorities have ordered the closure of 13 escape rooms after finding safety flaws following a mass inspection in the wake of last week's tragic death of five teenage girls in a fire https://t.co/xAT2CjbzJF