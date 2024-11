Džo Bajden otkrio svoje tajno ime igračima Boston Seltiksa: Mnogi od vas ovo ne znaju...

Tradicionalna poseta NBA šampiona Beloj kući održana je i ove godine, kada su Boston Seltiksi, aktuelni šampioni najprestižnije košarkaške lige na svetu, bili gosti, još uvek aktuelnog, predsednika Džozefa Bajdena.

Tokom obraćanja javnosti, Bajden je zastao, okrenuo se ka igračima i uz osmeh postavio pitanje: "Vi ste Boston Seltiksi, zar ne?" Njegov komentar izazvao je smeh prisutnih, dok su igrači potvrdno odgovorili.

Potom, Bajden je otkrio i svoje tajno ime:

🚨 President Joe Biden hosted the 2024 NBA Champion Boston Celtics at the White House for a special celebration this evening.



“A lot of you may not know this, but my Secret Service code name is Celtic, because I’m Irish,” Biden said, smiling. “The guys behind me are Irish in… pic.twitter.com/lXBbQ7Ay3f