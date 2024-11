KAKVA JE TO RAKETA OREŠNIK? Putin pokazao zube NATO-u i Kijevu! Pogledajte spektakularan trag koji ovaj moćni projektil ostavlja na nebu (VIDEO)

Raketa koja je pogodila Dnjepar bila je opremljena sa šest bojevih glava.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 21. novembra saopštio da je njegova zemlja lansirala novi tip projektila u napadu na Ukrajinu, u nameri da odvrati NATO od dalje podrške Kijevu.

- Trenutno ne postoje načini za suprotstavljanje ovom oružju. Rakete napadaju ciljeve brzinom od 10 Maha, to je 2,5 - 3 km u sekundi. Spremni smo na svaki razvoj događaja. Ako neko i dalje sumnja u ovo, ne treba. Uvek će biti odgovora. - rekao je on.

Putin je rekao da se nova raketa zove "Orešnik", ali su analitičari i zvaničnici od tada doveli u pitanje novitet oružja, kao i to, koliko efikasno može biti da bi sprečilo podršku NATO-a Ukrajini.

Šta je raketa Orešnik?

Prema Putinovim rečima, "Orešnik" (lešnik) predstavlja novi izum koji zapadni PVO sistemi ne bi mogli da presretnu. Dizajniran je da nosi nuklearno oružje. Međutim, Putin je rekao da nije bio naoružan nuklearnom bojevom glavom tokom napada.

- U borbenim uslovima izvršeno je testiranje jednog od najnovijih ruskih raketnih sistema srednjeg dometa. U ovom slučaju, sa nenuklearnom hipersoničnom verzijom balističke rakete - rekao je Putin.

- Bio bih šokiran kada bi ovaj raketni sistem imao više od 10 odsto novih delova. Mislim da su u suštini samo rastavili RS-26, a zatim sastavili ovu novu raketu sa nekoliko nadogradnji i novim farbanjem - rekao je za Kijev independent Fabijan Hofman, stručnjak za odbranu i doktorski istraživač na Univerzitetu u Oslu. RS-26 na koji Hofman misli je RS-26 Rubež, o kojem se dosta zna.

Proizveden 2011. godine, a uspešno testiran 2012. godine, Rubež je balistička raketa srednjeg dometa (IRBM) teška 36.000 kilograma i sposobna za nuklearni napad, dometa oko 5.800 kilometara.

Dana 22. novembra, ukrajinska obaveštajna služba je pružila dodatne detalje o Orešniku, tvrdeći da je to zapravo samo drugo ime za raketu poznatiju kao "Kedr" ili "kedar", koju je Rusija testirala u oktobru 2023. i junu 2024. godine.

Raketa koja je pogodila Dnjepar bila je opremljena sa šest bojevih glava, od kojih je svaka dostizala brzinu veću od 11 maha (oko 13.500 kilometara na sat) dok se spuštala.

- Mislim da je zaista važno da ne reagujemo preterano. Sviđa mi se njegov "hipersonični komentar", naravno da je to morao da kaže, ali svaka balistička raketa srednjeg dometa će u jednom trenutku dostići hipersoničnu brzinu, tako da ovo nije ništa - rekao je Hofman, dodajući da sama raketa nije ništa posebno novo uprkos onome što je Putin rekao 21. novembra.

Šta se postiže raspoređivanjem Orešnika?

Raspoređivanje projektila usledilo je ubrzo nakon što je Rusija usvojila izmene u svojoj doktrini nuklearnog odvraćanja, čime je smanjen prag za nuklearni odgovor. Kremlj je bio vrlo jasan da su promene doktrine signal Zapadu.

- Dok doktrina služi kao signal donosiocima odluka i nacionalnim bezbednosnim aparatima, raketni udar je usmeren na širu javnost - kaže Matej Kandrik, izvršni direktor Instituta Adapt.

2/2

"Possible radius of destruction&flight time of Oreshnik missile"



RADIUS-5500 km

SPEED-3 km/sec

📍Fr Russia to:

🇫🇮 Helsinki10 min

🇱🇹 Vilnius8.3 min

🇬🇧 London17.7 min

🇨🇵 Paris17.2 min

🇵🇱 Bala BMC USA11.1 min

🇺🇦 Kyiv5.5min

🇩🇪 Ramstein Airbase15 min

🇷🇴 Bases of the US Navy9.4min pic.twitter.com/dYcKFyqYrG