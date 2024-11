'SRUŠIĆEMO MOSTOVE I GRADOVE, CELOKUPNO STANOVNIŠTVO EVAKUISAĆEMO OVDE' Ova zemlja spremna je na neverovatan potez u slučaju trećeg svetskog rata!

Estonija spremna za potpunu evakuaciju u slučaju ratnog sukoba?

Estonija, zemlja sa malo više od milion stanovnika, spremna je da evakuiše celu svoju populaciju u inostranstvo ako izbije rat. To je rekao novi komandant estonskih odbrambenih snaga general-major Andrus Merilo na seminaru organizovanom u Talinu.

"Moramo biti spremni da evakuišemo ljude van opasne zone, a u najgorem slučaju, opasna zona pokriva celu Estoniju. (U tom slučaju) važni su nam pomorski, kopneni i vazdušni saobraćaj", rekao je Merilo u Talinu.

Prema njegovim rečima, u slučaju rata, estonska vojska počinje da uništava sopstvene gradove, jer sprečava ili bar otežava napredovanje neprijatelja koji napada Estoniju. Prema Merilu, kada Rusijaide u rat, ona uvek ima za cilj osvajanje kopnenih područja.

Merilo je rekao da odbrambene snage Estonije ne žele da otkriju sve detalje u vezi sa planovima koje imaju za svoje gradove u slučaju rata.

"Ako neko veruje da nećemo početi ratove iz Narve, vara se. Ako bude potrebno, estonska vojska će sama početi da uništava estonske gradove. Na primer, u Narvi morate biti spremni na to da su gradska infrastruktura i ulice učinjene neprohodnim za protivnika", rekao je Merilo.

On je dodao da ne žele o tome da pričaju na sva zvona, ali da je u ratnoj situaciji veoma važno da infrastruktura može da se iskoristi da spreči kretanje neprijatelja.

Merilo je istakao da će vojska razneti mostove i zgrade ukoliko to bude potrebno. On je ispričao kako se u Finskoj decenijama planira infrastruktura sa idejom da se po potrebi može i dignuti u vazduh.

Na primer, Merilo je na seminaru zauzeo vijadukt Kanama, u opštini Saku kod Talina, čije je dizanje u vazduh pre nekoliko nedelja dalo odbrambenim snagama Estonije uvežbavanje u uništavanju infrastrukture. Za eksploziju je utrošeno 60 kilograma TNT-a. Biće izgrađen novi koji će zameniti stari vijadukt, koji takođe bolje odgovara potrebama vojske.

Prema Andrusu Merilu, po mnogo čemu je član tri NATO-a zapravo čak i važniji od člana pet, koji pokreće zajedničku odbranu NATO-a, jer prema članu tri sve zemlje moraju imati nezavisne odbrambene sposobnosti kojima mogu doprineti zajedničkoj odbrani.

Prema Merilovom mišljenju, Estonija se sada nalazi u situaciji u kojoj je u toku vojna eskalacija (širenje) i gde bi napad na Estoniju mogao postati verovatnija opcija nego što je sada.

#1000Days... 1001... 1002... 1003... 1004...

We continue to stand strong and united with #Ukraine 🇺🇦. Freedom is priceless, and it must be defended. 💙💛 pic.twitter.com/hwQUW0DAgu