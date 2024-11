MOĆNA RUSKA RAKETA KOJA UNIŠTAVA SVE PRED SOBOM: Ukrajinci objavili snimke ostataka Orešnika, u toku je istraga

Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) pokazala je javnosti metalne fragmente novog ruskog projektila koji je korišten u napadu u četvrtak, 21. novembra.

Delovi, od krupnih do sitnih, bili su postavljeni na veštačku travu ispred maskirne mreže na nepoznatoj lokaciji, javio je dopisnik agencije AFP.

Rusija je u četvrtak izvršila napad na grad Dnjepar.

Predsednik Vladimir Putin je rekao da je to bio test nove hipersonične balističke rakete srednjeg dometa (IRBM) "orešnik".

SBU nije objavio koji je projektil korišćen, ali je saopšteno da je reč o do sada nepoznatom tipu.

"Prvi put da su ostaci takve rakete nađeni na teritoriji Ukrajine"

Oleg, jedan od istražilaca, rekao je novinarima da je "ovo prvi put da su ostaci takve rakete pronađeni na teritoriji Ukrajine", te da ovakav predmet bezbednosni istražioci ranije nisu dokumentovali.

