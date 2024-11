SNEG PARALIZOVAO TURSKU Zatvorene škole zbog mećave, automobili zatrpani: U toku izvlačenje zavejanih (VIDEO)

Zbog snežnih padavina i drugih nepovoljnih vremenskih uslova obustavljena je nastava u 20 od 81 turske provincije i u pojedinim oblastima pet pokrajina, prenosi "CNN Turk".

Škole će danas biti zatvorene zbog snežnih padavina, mećava, leda i nevremena u Samsunu, Kajseriju, Nigdeu, Nevsehiru, Boluu, Gumušaneu, Bajburtiju, Jozgatu, Tokatu, Sivasu, Kahramanmarašiju, Erzindžanu, Kirsehiru, Kastamonu, Karamanu, Malatiji i drugim provincijama.

🌨️🇨🇳A snowstorm in Turkey has buried vehicles on the Konya-Afyon road as of November 24, 2024.#snow | #Kara | #neige pic.twitter.com/Y8fx3Z4Xg6