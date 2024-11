Dramatični snimci iz Španije: Kuljaju bujice, spuštaju se tornada, jedan razneo benzinsku pumpu

Prolazak oluje Dana kroz Andaluziju posebno se osetio u Malagi. Jaka kiša izazvala je evakuacije, izlivanje reke Velez i njene pritoke Benamargose, obustavu brze pruge AVE između Malage i Madrida, otkazivanje letova, zatvaranje ambulanti i zdravstvenih centara u okrugu Malaga-Guadalhorse zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Pored toga, tornado je uništio benzinsku stanicu u Mihas Kosti, koja uključuje oblasti El Faro, La Kala de Mihas, Riviera del Sol i Kalahonda. Tornado je takođe oštetio krovove nekoliko kuća u stambenom naselju La Noria.

Jednog kupca je tornado iznenadio dok je sipao gorivo u La Kali de Mihas. U tom trenutku su se vrata zaključala, što je izazvalo paniku jer nije mogao da uđe unutra. "Mogao je da uđe pukim čudom. Danas se ponovo rodio", rekla je za El Mundo Ines, zaposlena u benzinskoj stanici Galp u La Kali de Mihas.

Obustavljen saobraćaj brzih vozova između Madrida i Malage

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, svi brzi vozovi Madrid-Malaga i Barselona-Malaga obustavljeni su od 13.30 časova i očekuje se da prekid potraje ceo dan, saopštila je Renfe.

Zbog nevremena je pogođena i brza pruga Madrid-Granada, a otkazana su dva voza. Renfe je omogućila besplatne promene i otkazivanja za pogođene putnike, kao i alternativni autobuski prevoz za one čiji su vozovi zaustavljeni na međustanicama.

Otkazano 15 letova

Petnaest letova je otkazano na aerodromu Malaga-Kosta del Sol, a još pet letova je preusmereno na Sevilju zbog loših vremenskih uslova.

zlivanje potoka Salado u Granadi

Opštine Santa Fe i Fuente Vakeros u Granadi aktivirale su svoje lokalne planove za vanredne situacije i apelovale na građane da budu oprezni nakon izlivanja potoka Salado.

Evakuisana dva kampa

Izlivanje reke Velez izazvalo je evakuaciju dva kampa i naselja Tore del Mar, što je uticalo na najmanje 450 osoba.

Spaseno 39 pasa i 41 konj

Četiri jedinice lokalne policije, uključujući Grupronu, vatrogasce i operativne službe, uspešno su evakuisale 39 pasa i 41 konja iz Konjičkog kluba Malaga, ugroženih zbog izlivanja potoka.

Zatvoren prilaz Veheru

Put CA-5203 koji vodi do Veher de la Frontere zatvoren je iz predostrožnosti zbog oštećenja na kolovozu.

Zatvoreni zdravstveni centri

Zdravstveni centri u okrugu Malaga-Guadalhorse zatvoreni su zbog pogoršanja vremenskih uslova, ali hitne službe ostaju dostupne.

Evakuacija uz reku Kampaniljas

Stanovnici uz reku Kampaniljas preventivno su evakuisani zbog mogućeg izlivanja reke usled obilne kiše.

Poremećaji u Kliničkom bolničkom centru u Malagi

Obilne padavine izazvale su poplave u Kliničkom bolničkom centru u Malagi, gde je aktiviran Plan za vanredne situacije zbog poplava.

Morski tornado u Marbelji

Obalski tornado zabeležen je u Marbelji, ali je nestao po dolasku na obalu, izazvavši uzbunu kod vlasti i stanovništva.

