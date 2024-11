Počelo suđenje MIGRANTIMA koji su mesecima zlostavljali DEVOJČICU u Beču: Reči glavnog osumnjičenog ZGROZILE sve

Ahmedu (17) jednom od osumnjičenih za silovanje Mije (13), danas je u Beču počelo suđenje. ostupak se vodi protiv još 18 migranata, koji su optuženi da su mesecima zlostavljali devojčicu.

Ahmed je u sud došao u pratnji oca. Njemu je tužilac pročitao da se sumnjiči da je Miju naterao da ga oralno zadovolji na parkingu garaže na glavnoj železničkoj stanici početkom prošle godine. On je na suđenju priznao to, ali nije tvrdio da ju je zlostavljao.

Mija je u jesen prošle godine opisala da je Ahmeda upoznala u parku i da je s njim razmenila podatke i broj telefona. Jedne večeri ju je on namamio u garažu.

"Naterao me je da ga oralno zadovoljnim. Rekla sam mu da ne radim tako nešto, ali je on nastavio da insistira. Zatim je otkopčao pantalone i gurnuo moju glavu. Rekla sam da ne želim, ali me je on terao da to uradim za njega", rekla je tada Mia.

Ahmed je na suđenju potvrdio da je skoro sve što je devojčica rekla tačno.

"Nisam joj držao gavu, sama je to uradila. Priznajem da sam tražio njene nage fotografije", rekao je on.

Policija je Mijine fotorafije pronašla u njegovom telefonu. Sumnja se da su njegovi saučesnici, takođe migranti, snimali sebe dok su s njom imali odnos u hotelskoj sobi.

Ahmed je mislio da je Mia starija

"Mislio sam da je mojih godina", rekao je Ahmed.

Kada su se njih dvoje suočili u martu, Mia je rekla da veruje da mu je rekla da je imala samo 13 godina. Tužilaštvo je saopštilo da Mia zaista deluej starije zbog svog fizičkog izgleda.

Mijin advokat Saša Flactraži da se osumnjičenima odredi maksimalna kazna zatvora od pet godina.

"Ona je obro, koliko može da bude u ovim okolnostima. Biće potrebno nogo vremena da prebrodi ono što joj se dogodilo", rekao je on.

Očekuje se da će presuda biti donesena 7. januara.

Autor: Iva Besarabić