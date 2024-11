Bolest je ipak bila jača! Ovo su najgore vesti koje je nakon borbe sa rakom, dobila Kejt Midlton

Liz Haton, mlada devojka sa kojom se susrela Kejt Midlton, preminula je sa samo 17 godina, manje od godinu dana nakon što joj je dijagnostikovan redak i neizlečiv dezmoplastični tumor malih okruglih ćelija.

Ova teška bolest, koja godišnje pogađa samo 12 osoba, ostavila je Liz s prognozom od šest meseci do tri godine života, zavisno od uspeha hemioterapije. Nažalost, uprkos svim naporima, Lizin boravak u bolnici nije mogao da spreči tragičan ishod, ali njeno ime ostaje neizbrisivo zapisano u srcima svih koji su je poznavali.

Iako joj je bilo preostalo malo vremena, Liz je do poslednjeg trenutka pokazivala izuzetnu hrabrost, odlučnost i ljubav prema životu. Njena majka, Viki Robajna, emotivno se oprostila od svoje "neverovatne ćerke", odajući počast njenoj dobrodušnosti, empatiji i hrabrosti. Viki je kroz suze podelila da praznina koja je nastala u njihovim životima neće nikada biti popunjena, ali je istovremeno naglasila da će Lizina borba i njena inspiracija živeti kroz sve one koje je dotakla. "Naša ljupka Liz umrla je u ranim jutarnjim satima. Ostala je odlučna do kraja. Čak mi je juče govorila da je želela imati medicinsku sestru kako bi mogla da obavlja još više stvari. Otišla je u plamenu slave, okružena gotovo svim ljudima do kojih joj je bilo stalo", izjavila je Viki, s tugom u glasu, ali i s ponosom na snagu svoje ćerke koja nije odustajala, čak i kada je najteže bilo.

Lizina priča nije samo priča o borbi sa bolešću, već i o ostvarenjima koja su prevazišla njena najluđa očekivanja. Jedan od najznačajnijih trenutaka u njenom životu bio je susret sa Kejt Midlton, princezom od Velsa. Liz je, uz dozvolu Palate, snimila fotografije u dvorcu Vindzor, a kasnije su njene slike dospele na naslovnice uglednih časopisa. Sreća i radost koju je osećala u tom trenutku, ali i njen neverovatni talenat, nisu ostali nezapaženi. Nakon što je provela vreme s Kejt, Liz je sa osmehom pričala o svom iskustvu. "Nikada nisam mislila da ću uspeti da uradim nešto ovako veliko. Kad sam napravila svoju listu, samo sam zapisala neke ideje. Nisam očekivala da će se nešto od toga ostvariti", ispričala je Liz, iznova pokazujući koliko su njeni snovi bili jednostavni, ali i hrabri.

Kejt Midlton, koja je sama prošla kroz borbu za zdravlje, bila je duboko dirnuta Lizinom odlučnošću i talentom. U poruci koju su zajedno sa suprugom Vilijamom uputili, Kejt i Vilijam opisali su Liz kao "talentovanu mladu fotografkinju čija nas je kreativnost i snaga inspirisala". Kejt je kroz svoju borbu i Lizin duh pokazala svetu kako se, uprkos svim izazovima, može pronaći svetlost i lepota, čak i u najtežim trenucima. Lizina inspiracija je postala svetionik nade za sve koji se bore sa sličnim teškoćama, i njena hrabrost nastaviće da živi u svima koji su pratili njen put.

U poslednjim mesecima svog života, Liz je ostvarila još jedan san – radila je sa novinskim fotografima na premijeri filma "Venom: Poslednji ples", pokazujući svetu da strast za životom, umetnošću i kreativnošću može da prevaziđe čak i najteže bolesti. Bez obzira na to što je znala da joj vreme ističe, Liz nije prestala da sanja, a njeni snovi su bili veći od bilo koje prepreke. Kejt Midlton, koja se i sama borila sa sličnim izazovima, s ponosom je istakla Lizin duhovni otpor i snagu, koja je postala inspiracija i lekcija za sve nas.

