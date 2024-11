DRAMA NA NEBU: Avion hitno sleteo bez dela stajnog trapa - Putnici snimili JEZIVE trenutke (VIDEO)

Boeing 737-400 avio-kompanije Nolinor sleteo je na aerodrom u Montrealu bez jednog dela stajnog trapa. Uprkos izazovnim i opsanim uslovima sletanja posada je uspela da zadrži kontrolu nad letelicom i bezbedno je prizemlji.

Incident se dogodio u sredu 27. novembra. Boeing 737-400 (C-GGWX) kanadske avio-kompanije Nolinor Aviation trebao je da obavi let NRL662 od Kvebeka (YQB) do aerodrom La Baie Bagotville-Saguenay (YBG). U pripremi za sletanje na finalni aerodrom posada je započela redovnu proceduru izvlačenja stajnog trapa se suočila sa ozbiljnim problemom.

Nolinor Aviation Boeing 737-408 with registration C-GGWX suffered left landing gear malfunction while operating flight NRL662 at Aérocité Internationale de Mirabel (YMX) on November 27, 2024.



According to the Transportation Safety Board (TSB), the plane landed "with one main… pic.twitter.com/QVQNvfJmtw