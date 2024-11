UZNEMIRUJUĆI DETALJI! Vaspitač silovao više od 60 devojčica, žrtve bile i bebe

Bivši vaspitač osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja gotovo 70 devojčica u Australiji i Evropi.

Ešli Pol Grifit (47), koji slovi za jednog od najgorih pedofila u istoriji Australije, priznao je 307 napada, koje je počinio u centrima za brigu u deci u Kvinslendu i u Evropi u periodu od 2003. do 2022. godine. Njegove žrtve imale su između jedne i sedam godina.

Sudija je rekao da je obim i priroda zločina koje je Grifit počinio stravična i naveo da je "došlo do stravičnog kršenja poverenja". Osim ovog slučaja, kako navodi BBC, Grifit je optužen i za zlostavljanje više od 20 dece u Novom Južnom Velsu i u Italiji.

Danas je u Okružnom sudu u Brizbejnu sudija rekao da u slučaju Grifita - za koga je sud čuo da ima "pedofilski poremećaj" - postoji visoki rizik od ponavljanja krivičnog dela, te je naložio da period bez uslovnog otpusta od najmanje 27 godina.

Grifita je prvi put uhapsila australijska federalna policija u avgustu 2022. godine, a godinu dana kasnije optužen je za više od 1.600 seksualnih delikata. Većina njih je na kraju odbačena.

Insepktori su pronašli na hiljade fotografija i video snimaka nasilja, koje je Grifit snimao i potom postavljao na dark veb. Iako su lica bila isečena iz snimaka, inspektori su uspeli da ih povežu sa Grifitom zahvaljujući unikatnoj posteljini, koja se vidi u pozadini nekih od snimaka. U pitanju je posteljina pravljena upravo za Dečije centra u Kvinslendu.

Grifit je priznao 28 silovanja, oko 200 slučajeva neprikladnog ponašanju prema detetu i još nekoliko optužbi u vezi sa pravljenjem i deljenjem pedofilskog sadržaja.

Četiri devojčice koje su prepoznate na Grifitovim snimcima su iz Dečijeg centra u Pizi u Italji. Preostalih 65 žrtava bilo je sa 11 lokacija širom Brizbejna.

Uoči izricanja kazne, sud je čuo niz emotivnih izjava nekih od tih žrtava i njihovih roditelja, a koji iz pravnih razloga ne mogu biti identifikovani. Među njima su bile i dve sestre koje su bile zlostavljane u vrtiću, od kojih se jedna prisetila da joj je Grifit bio omiljeni učitelj.

"Saznati šta je on zaista radio bilo je poražavajuće... Čini se da ne mogu to da obradim čak ni sada, jer postoji raskorak između onoga čega se sećam i stvarnosti“, rekla je ona, prenosi The Courier Mail.

Druga devojčica je ispričala kako su je Grifitovi postupci ukrali normalno detinjstvo, te istakla da ima psihičkih problema već godinama.

"Nikad neću znati kakav je moj život mogao da bude. Nikad neću znati da li sam mogla da odrastem u osobu koja se neće plašiti ljudi", rekla je žrtva, prenosi Guardian Australia.

Roditelji su pričali šta su proživeli kada su saznali kakvo jezivo nasilje njihova deca proživela. Nekoliko njih je reklo da sebi ne mogu da oproste zbog toga što su verovali Grifitu.

"Moja ćerka te je volela kao da si joj ujak, a ti si je upotrebio kao igračku", rekao je jedan roditelj, dok je drugi rekao da ne može da učini ništa da "popravi ono što je Grifit uradio telu njegove ćerke".

Mnogi su van suda pozvali vlasti da sprovedu istragu i protiv dečijih centara, ali i šire, jer nikom nije jasno kako je Grifit toliko dugo uspevao da čini zločine, a da ga nije otkrio.

Autor: Snežana Milovanov