HOROR NA LETU OD MAJAMIJA DO RIJA: Muškarac silovao dečaka starog 11 godina u avionu?!

Brazilska policija je uhapsila jednog 30-godišnjeg muškarca zbog navodnog silovanja i seksualnog zlostavljanja dečaka starog 11 godina, koje se dogodilo u avionu na letu od Majamija do Rio de Žaneira.

Neimenovani osumnjičeni, za koga se navodi da je biznismen, uhapšen je po sletanju aviona na međunarodni aerodrom Tom Jobim u Galeaou nakon leta iz Sjedinjenih Država 23. januara, preneo je Dailymail.

Dečak je rekao mami da mu je tokom putovanja prišao muškarac i započeo razgovor o igricama, pre nego što ga je seksualno napao, navodi lokalno stanovništvo. Posle sletanja, majka je dečaka odvela pravo u policiju, koja je ubrzo nakon toga uhapsila silovatelja.

"Prema navodima maloletnika koje je dao svojoj majci, a kada je već bio daleko od agresora i bezbedan u zonu dolaska, on je rekao da mu je počinilac prišao tokom leta i da je započeo razgovor o zajedničkim interesima i igricama stvarajući poverenje između njih", navodi se u saopštenju policije.

