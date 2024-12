Albanski džihadisti u Siriji: Opasna grupa snimljena u terorističkoj ofanzivi (VIDEO)

Džihadisti Hajat Tahrir al-Šama zauzeli su najveći sirijski grad Alepo 30. novembra, nakon kolapsa vladinih snaga lojalnih predsedniku Bašaru al-Asadu.

U ofanzivi terorista učestvovala je i jedinica pod nazivom Džemati Alban (Xhemati Alban), koja već gotovo deceniju ratuje u Siriji.

Na društvenim mrežama je objavljen snimak albanskog teroriste, koji se obraća ispred tvrđave u Alepu, nakon pada tog grada.

U ruci drži automatsku pušku, dok na torbi ima amblem Albanian Taktikal (Albanian Tactical), posebne grupe u okviru Džemati Albana.

#Syria / #Albania 🇸🇾🇦🇱: A new video posted by an Albanian militant of "Xhemati Alban" (part of Hay'at Tahrir al-Sham) in the city of #Aleppo.



The militant is carrying a shortened AKS-74 (fake "AK-105") fitted with #Turkey-made 🇹🇷 DLG-099 handguards and craft-made silencer. pic.twitter.com/0iMnnhAIpq — War Noir (@war_noir) 30. новембар 2024.

Džemati Alban čine etnički Albanci iz južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija, Severne Makedonije i Albanije. Trenutni broj pripadnika ove terorističke grupe nije poznat, ali prema istraživanju grupe Silahreport njih ima između 60-90.

Komandant grupe je Abu Katada al-Albani, koji je 1976. godine rođen u Skoplju pod imenom Abdul Jašari. Njegovo imenovanje za komandanta Džemati Albana je potvrdio i sadašnji vođa Hajat Tahrir al-Šama, a tada Al-Nusre, Abu Mohamed al-Džolani. Jašarija su američke vlasti stavile na listu terorista, piše sajt Grey Dynamics.

Quite interesting that Xhemati Alban were also involved in fire support for this attack, seen here using AGS-17. Not seen here, but they also corrected fire via radio, possibly to a HQ with a drone. pic.twitter.com/vc0h8m1Cuj — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) 04. фебруар 2023.

Borci Džemati Albana su učestvovali u bitkama za Idlib 2015. godine, u borbama u Latakiji, na brdu Burkan, Ras al-Ajnu, vazdušnoj bazi Abu al-Duhur i Džisr al-Šuguru.

Popriličan broj gubitaka su pretrpeli u malom mestu Kabane, planinskom uporištu u kom su ostali opkoljeni 2020. godine, nakon čega su ih Rusi žestoko bombardovali.

Zbog malog broja boraca, Džemati Alban ne učestvuje samostalno u operacijama većih razmera, već pruža podršku drugim jedinicama.

Albanian Taktikal, čiji amblem nosi terorista sa snimka, je posebna podgrupa u okviru Džemati Albana zadužena da za novac pruža obuku drugim džihadističkim grupama. Imaju blisku saradnju sa Jurtuh Taktikalom, sličnom grupom koju čine ujgurski teroristi.

#Syria / #Albania 🇸🇾🇦🇱: New photos posted by Albanian militant group "Xhemati Alban" (sub-group of Hay'at Tahrir al-Sham) in #Idlib.



The militant is carrying a shortened and customized AKS-74 assault rifle fitted with silencer and Turkish DLG-099 handguards. pic.twitter.com/iTJdAuwmD4 — War Noir (@war_noir) 09. новембар 2024.

Albanski teroristi u Siriji su posebno poznati po snajperskim timovima, čije fotografije i snimke često objavljuju na društvenim mrežama.

Podsećamo, teroristi su u iznenadnom napadu zauzeli milionski grad Alepo. Oni su potom krenuli ka gradu Hama, ali je sirijska vojska uspela da stabilizuje položaje u toj oblasti.

Autor: Snežana Milovanov