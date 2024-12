Ubistvo se dogodilo u centru Menhetna, a policija veruje da je bilo unapred planirano i ciljano.

Nagrada od 10.000 dolara je ponuđena za informacije koje bi dovele do hapšenja, a policija traži snimke sa kamera i informacije od kompanije za iznajmljivanje bicikala

Njujorška policija objavila je dve nove fotografije osobe za kojom traga u vezi sa ubistvom Brajana Tompsona (50), menadžera velike američke osiguravajuće kuće UnitedHealthcare.

Čovek na fotografijama je nasmejan, obučen u tamnu odeću i ranac, a lice mu je potpuno vidljivo.

U postu na Iksu, njujorška policija je objavila da se radi o fotografijama "osobe koja se traži za ispitivanje u vezi sa ubistvom 4. decembra na Menhetnu".

"Izgleda da se ne radi o nasumičnom činu nasilja; sve ukazuje da je ovo bio unapred planirani, ciljani napad".

Policija Njujorka je ranije pretražila zgradu na Upper Vest Side-u Menhetna. Takođe su pretražili strukturu u blizini stambenog projekta Frederika Daglasa na aveniji Kolumbus.

CBS kaže da postoje snimci nadzora koji pokazuju da je osumnjičeni ispred zgrade u sredu u 5 sati ujutro po lokalnom vremenu.

Traže ga dva dana

Čovek osumnjičen za ubistvo generalnog direktora UnitedHealthcarea u centru Menhetna i dalje je na slobodi i potraga za njim je nastavljena u četvrtak ujutro.

Brajana Tompsona, koji je proglašen mrtvim u obližnjoj bolnici, ubio je maskirani revolveraš ispred hotela Hilton u centru Menhetna u sredu ujutro.

Njujork tajms (NIT) prenosi da je policija rasporedila značajne policijske snage, podigla dronove i pozvala policijske snage sa psima tragačima u potrazi za ubicom.

Od aprila 2021. Tompson je vodio UnitedHealthcare, američku podružnicu za zdravstveno osiguranje međunarodne osiguravajuće kompanije UnitedHealth Group. UnitedHealth je najveći zdravstveni osiguravač u SAD i opslužuje desetine miliona Amerikanaca.

#USA 🇺🇸: A gunman shot and killed #UnitedHealthcare CEO Brian Thompson in #Manhattan, #NewYork.



The gunman used a Glock 19 pistol fitted with a silencer. It seems that the pistol jammed frequently during the assassination. pic.twitter.com/NmD06Ux5Yk