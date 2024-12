ŽESTOKA OLUJA PUSTOŠI EVROPU! Nevreme čupa drveće, blokirana infrastruktura, u Holandiji OTKAZANI LETOVI: Udari vetra i do 120 kilometara na sat (FOTO)

Holandski meteorološki institut izdao žuto vremensko upozorenje za veći deo zemlje.

Jaki vetrovi prouzrokovali su otkazivanje više od 100 letova na aerodromu Shiphol, a prekidi u vazdušnom saobraćaju se očekuju i posle podne.

Aerodrom je obavestio putnike da se pripreme za kašnjenja i otkazivanja, navodeći kao razlog trenutne vremenske uslove, prenosi NL Tajms.

Otkazani letovi zbog oluje u Holandiji

Kompanija KLM je potvrdila otkazivanje više od 90 letova. Očekuje se da će se taj broj dalje povećati, rekao je portparol.

Oluja je uticala ne samo na vazdušni saobraćaj već i na putnu i železničku mrežu u Holandiji.

