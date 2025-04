Duro Raca čija je ćerka poginula u Novom Sadu poručio građanima da veruju su svoju državu i da poštuju zakone

Verica Bradić sa svojim gostima govorila je u emisiji Hit tvit o narodnom saboru koji je juče održan u Beogradu i o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji.

O tome kako je i zašto je narod ustao da odbrani državu govore: Ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski, otac tragično preminule Goranke prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, Đuro Raca, glavni odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

U emisji je pušten smao jedna predlog i oboga puta nije bilo glasanja.

Predlog broj 1. Ne damo Srbiju

Dragan J . Vučićević rekao je o jučerašnjem skupu da je to narodni sabor.

- Skupio se narod da pošalje jasnu poruku, a to je da ne damo Srbiju. Srpska napredna stranka je od ove zemlje napravila najbolju državu. Ja sam juče bio tamo i jedva sam došapo od Slavije do platoa ispred Skupštine jedva sam došao od ljudi - rekao je Vučićević.

Milica Stamenskovski je rekla da juče nije bilo reči o kontra mitingu i da je u pitanju nadstranački skup gde su političke partije ustupile mesto simbolima države.

- Juče se iz dubine naroda čulo ne damo Srbiju. Jučerašnji skup je bio odgovor one Srbije koja želi da iskoristimo geopolitičku šansku koja nam se pružila i da čvrsto držimo kormilo u našim rukama - rekla je Stamenkovski.

Kako je rekla predsednik Vučić je prvog dana bio jedan od nas i da je nosio zastavu sa narodom.

- Na štandu koju je bio posvećen porodici mi smo razgovarali sa narodom i oni su nas pitali kada će da se završi ovo ludilo - rekla je Samenkovski.

On je rekla da nisu svi na blokadama neprijatelji Srbije ali su svi neprijatleji Srbije blokadae podržali.

Đuroi Raca je rekao da je juče bio jedna veličanstven skup.

- Divno je to videti toliki broj ljudi koji su imali svoj cilj i došli su iz raznih delova zemlje i zanlo se zašto dolazimo i šta očekujemo. Ja očekujem da se ova situacija smiri i da svako radi svoj posao i predsednik je rekoa u pt tačaka šta su nam zadaci ja verujem da će se sve uskoro normalizovati - rekao je Raca.

Vučićević o jučerašnjem narodnom saboru rekao da je tamo bio ogroman broj ljudi, dodajući da nije bitno koliki je to broj bitna je poruka koja je poslata, a to je da hoćemo normalno da živimo.

Gospodin Raca je govorio o tome zašto je govorio na skupu i tom prilikom prisetio se nesretnog dana kada je poginula njegova ćerka u Novom Sadu.

On je rekao da je početak obojene revolucije bio kada se desio pad nadstrešnice u Novom Sadu. Kako je rekao njegova ćerka je tamo poginula dok je čekala prevoz. Kaže da ga je ona svakodnenvo zavala jer je bio u bolnici na rehabilitaciji i da joj je tog dana rekoa da ga ne zove sve dok se ne vrati sa rehabilitacije.

- Tog dana rekao sam joj da me ne zove dok se ne vratim sa terapije, sin je video na TV-u vest o nesreći. Tada smo pokušavali da saznamo da li je i ona među poginulima - prisećao se tog dana Raca.

Inače, Raca je diplomirani elektro inženjer i kako je rekao on je hteo lično da proveri u kakvom je stanju stanica.

On je u emisiji Hit tvit rekao da je u pitanju diverzija i da je iskorišćen pojam rezonanse i izneo je svoju teoriju o padu nadstrešnice.

- To znači da se frekfencije kada se od oscilatora koji proizvodi te oscilacije pokope sa rezonatorom u ovom slučaju nadstrešnicom onda nastaje velika sila koja ruši sve pred sobom - rekao je Raca.

Kaže da je želeo da pomogne u dokazima o tome šta je pravi uzrok pada nadstrešnice i da je poslao podatke tužiocu, dodajući da je nemoguće da u jednom trenutku padne tolika nadstrešnica.

Kako je rekao pad nastršnice je bio početak i okidač izazavanja haosa.

Dragan J. Vučićević je rekao da se naježio kada je čuo priču gospodina Raca.

- Čovek koji je izgubio dete i došo na skup da podrži Srbiju i izneo svoje mišljenje sada doživljava vređanje od pojedinih. O svemu i svačemu su nas tužioci obaveštavali, a teorija oca čija je ćerka tradala nije uzeta u obzir - rekao je Vučićević.

On je rekao da nam je neko oteo tužilaštvo i zapitao se zašto je uništen dokazni materijal.

Raca je rekao da teroristi mogu veoma lako napraviti rezonator koji može da poruši i zgradu i da sumnja da je u pitanju sprega stranog i domaćeg faktora.

Na ovoj nov mogući pravc istrage obrušili su se iz opozicije.

Milica Đurđević Stamenkovski je rekla da su blokaderi tražili da se struka pita, a kada se struka oglasi oni to banalizuju.

- Ono što su oni napisali o gospodinu Racu i njegovom obraćanju juče na skupu to je strašno. Strašno je da to napišu o čoveku koji je izgubio svoju ćerku - rekla je Stamnekovski.

Govoreći o političkoj situaciji i podeli opozicije i vlasti Stamenkovski je rekla da oni sovje skupove započinju 16 minuta ćutanja, a nisu zaćutali kada je otac poginule devojke govorio već su započeli paljbu po njemu.

kako je rekla ova nesreća je zloupotrebljena kako bi se celoj Srbiji donela nesreća.

- Kome može dobro da donese kada dece u osnovnoj školi ne idu na nastavu ili da se blokira država - rekla je Stamenkovski.

Ona je navela da sada moramo mnogo da radimo kako bi našu zemlju ponovo vratili na pravi put.

- Zato smo mi govorili o obojenoj revoluciji koja je udar na Srbiju, na svu sreću demonstracije su sada u silaznoj putanji- rekla je Stamenkovski.

Vučević je dodao na nije sporno da budeš opozicija sporno je da budeš protiv države.

- Bolesno je da vređate ovakvog čoveka, njemu je ćerka tamo stradala i neću da ponavljam šta su neki danas pričali o njemu. Kažu Đuro Raca stariji čovek ne zna šta govori, ali videli smo večeras šta i kako govori - rekao je Vučićević.

Oni drže minute ćutanja,a odmah nakon toga prave žurku i peku prasiće, dodao je Vučićević.

- To je taj drugosrbijanski rasizam jer oni mogu da peku prasiće, a smeta im što su na saboru bile plejskavice - rekao je Vučićević.

Govoreći o demonstrantima i o tome kao oni govore da nema demokratij u našoj zemlji Stamnekovski je rekla da mi možemo da budemo uzor demokratiji i da za četri meseca nije izvađen pendrek iz korica a kada pogledmao njihove dmokratske države koje us im uzor vidimo kako se tamo obračunava država a demnstrantima.

- Pitali su nas kada će država da reaguje i zašto ne reaguje, pa mi smo znali da će se sve saznati i da će blokaderi polako početi da gube podršku - rekla je Stamenkovski.

Prošle nedelje došlo je do najave da će fakulteti početi da rade i da je došlo do fizičke blokade pojediih fakulteta, Vučićević je rekao da su se pojavili neki koji tvrde da su studenti linčuju profesori i tvrde da je to demokratija.

Stamenkovski je rekla da pošuje jdan deo profesora koji su osudili blokade fakulteta i rekli da to nisu samo blokade od strane studenata već i od jedog broja profesora.

U prilog tome puštena je izjava profesorke Mitrović koja je rekla da su studenti bili sprečeni da se izjasne i da neko ne želi da se čuje glas većine studenata, tvrdeći da većina studenata želi da se vrati nastavi.

Dragan J. Vučićević izjavio je da je siguran da će rektor Đokić i neki profesori morati krivično da odgovaraju jer krše zakon.

Gospodin Raca koji je takođe radio kao profesor je reako da u današnje vreme ne bi smeli dozvoliti ovakvo ponašanje profesora dodajući da su deca pola zaboravili od onoga što su naučili.

- Računam da će mere koje smo svi prihvatili na saboru a medju njima i to da svako radi svoj posao doneti rezultate. Zašto se ne bi uozbiljili i da normalno živimo. Ne mogu da prihvbatim da se tako neko neodgovorno ponaša i poziva na blokade i štrajkove. Profesorima je povećana plata, država je stvorila mnogo bolje uslove studentima od onih koje smo mi imali nekad. Odbijaju razgovor i kako uopšte doći do rešenja - rekao je Raca.

Kao rešenje studenti vide smenu Vučića, Raca je reako da rezultati predsednika Vučića govore sami za sebe i da mu je teško što se osporava rad i ono što je urađeno do sada i da se čak neki zalažu za obustavljanja EXPO-a.

Gospodin Raca je pročitao tekst koji je njegova ćerka Gorankia koja je nastradala uputila njemu.

U tekstu se njegova ćerka se emotivnom porukom zavaljuje svom ocu na ulozi oca iljubavi koju joj je pružio.

On je poručio građanima da veruju u svoju državu i da poštuju zakone i ustav da se normalno ponašaju i onda ćemo svi imati bezbrižan i miran san i da će nam deca i penzioneri uživati, a celo društvo će ići napred.

- Država je učinila svoje radi svaki dan na tome maksimalno se trudi gradimo se usavršavamo i želimo da tako nastavimo - zaključio je Raca.

Autor: Dalibor Stankov