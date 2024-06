Mitrović u Hit tvitu: Sve odluke koje smo donosili srcem su nas koštale glave, a sve odluke koje smo donosili razumom su bile dobre

Večeras je u emisji Hit tvit Verica Bradić zajedno sa svojim gostima razgovarala o tome da li svet klizi u nuklearnu katastrofu i gde je sklonište za Srbiju u svetskom vihoru.

Gosti Hit tvita bili su: Željko Mitrović, direktor Pink Media Group, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Srbije, Darko Obradović, analitičar i Marko Matić, analitičar.

Verica Bradić sa svojim gostima i večeras birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Predlog broj 1.

Komentarišući prvi predlog ministar Đurić je rekao da je predsednik Vučić o ovoj ključnoj temi glas razuma.

"on iskreno govori i zato je njegova izjava pobudila toliku pažnju. On otvoreno govori o tomee i govori o odgovornosti i da naša zemljamora da bude spremna i za najgore scenarije" ,rekao je Đurić

On je rekao da postoji takmičenje u ratobornim delima i izjavama i da Vučić govori o prednostima mira.

Đurić je dodaod da deli određenu vrstu zabrinutosti.

Željko Mitrović je dodao da mi se čini da ima mnogo koji misle kao predsednik Vučić ali da nemaju hraborsti da svoj stav iznesu javno.

"Niko neče da govori šta misli, da li su u strahu, pa naravno da su u strahu. Ja lično verujem i iznenadio me predsednik za period između tri do pet meseci kada se može desiti neka ozbiljnija eskalacija" , rekao je Mitorović.

On je dodao da je ova eskalacija moguća do američkih izbora i u to mkontekstu moglo bi se doći do nekakvih zaoketa i traženja nekakvih kompromisa ili kvalitetnijih rešenja koja bi rezultitari nekakvim mirom.

" Od početka sukoba u Ukrajni, tremin mir se ne pominje",dodao je Mitorović.

Kako je rekao sada taj princip nimso čuli već tri godine, i kada se pomene mir tada to bude obijeno.

" Ja lično mislim da je mogućnost eksalacije u narednih nekolikmo meseci zaista moguća", kaže Mitrović.

Mitrović je rekao da je razgovarao samnogim ljudima širom sveta i da je suština u tom e da niko ne želi da izgubi svoje pozicije.

"Sve ono što se dešava sa Ukrajnom ne dešava se na našem primeru, to su neka vrsta duplih standarda ako su njiha teritorija i integritet narušeni onda taj princip treba da važi i za našu zemlju" dodao je Mitrović.

"Dobro je što još uvek nismo članovi EU pa da možemo našu neutralniu politiku da štitimo", kaže Mitrović i dodaje da predsednik Vučić za sada sve to dobro hendluje.

Darko Obradović je rekao da je nuklearna konfrontacija mrtva trka.

Kakoa navodi nuklearna konfrontacija neće biti opcija ali ako Rusija upotrebi tatkički nuklearni napad sve je moguće.

"To će biti crvnea linija, vreujem da ima razumnih lju8di u Kremlju koji će reću Putinu da se ostavi toga, jer postoje ljudi koje drže stabilnost sveta", rekao je Obradović.

On je dodao da mu je drago što sve više lidera na globalnom nivou citira predsednika Vučića.

Mitrović je dodao da smo mo mi veliki narod, narod Tesle, Pupina, Stevana Mokranjca, Mileve Ajnštajn i Đokovića i na kraju mi smo nacija predsednika Vučića kojeg citira pola sveta.

"Prvi put je političar iz jedne male zemlje ali velikog naroda uspeo da ohrabri različite političare visoko pozicionirane širom planeta da počnu da ga citiraju i govore vrlo slično. Oni počinju sve to sada da govore i verujem da tu imamo nekog ko je veliki lider i koga će istorija sigurno pamtiti", naveo je Vučić.

Analitičar Marko Matić je rekao da je za gledaoce važno da prave razlike između onoga što pišu mediji ionoga što je stvarno.

"Ratu u Ukrajni poklrenut je isključivo iz interesa" rekao je on.

Dodaje da su interes imali i Rusija i zapad.

Kako je rekao ako uđete u nuklearni rat dobit ne postoji i nema logičnog interesa.

"Stalno se govori i kod jednih i kod drugiih da su im nuklearne snage u pripravnosti, pa njima su stalno te snage u pripravnosti" dodao je on.

Željko Mitorović je dodao da su svi nervoznih zbog predsedničkih izbora u Americi.

Ministar Đurić je doda oda je za nas ključno što mi danas imamo politiku koja za nas znači stabilnost u našoj zemlji.

"Mislim da zaista predstoji period turbulencije i ako dođe do promene nakon izbora u Americi može da dođe i do promene u sukobu u Ukrajni" rekao je Đurić.

Mitrović je rekao da je prozapadno orijentisan i dodao da svet zna da mi nismo neka guberija.

Kako je rekao Amerikanci kažu da nemaju nikakav problem što smo mi prijatelji sa Rusijom, nego žele da znaju na kom putu ćemo biti i da li će nam adresa biti u EU ili na nekom drugom mestu.

"Ako izuzmemo 20 godina o dposlednjih daću vam 10 političko značajnih primera gde su nas Amerikanci vadili u tom smislu i ne čudi ono što se sada dešava sa ovolikim citatima predsednika Vučića i što ceo zapad u njemu vidi ozbiljnog lidera" rekao je Mitorvić.

Ministar Đurić je naveo da je Željko Mitrović izuzetno cenjen na zapadu i u SAD-u.

Dodao je da je politika Srbije da sa svima gradi politiku prijateljstva.

Mitrović je rakao da je uvek pokušavo da održi balans kada su u pitanju gosti na televiziji i kaže da ima punjo onih koji su plaćeni da rade ono što rade dodajući da sve kritike koje dolazi na račun medija imaju osnov i rekao da će preduzeti mere i napraviti liste nepoželjnih jer nije fer da se zovu neki ljudi da gostuju i koji su plaćeni da rade za određene zemlje.

Oni koji su došli zbog prosrpskog stava su bili poklopljeni sa trojicom, a to nije fer dodao je Mitrović.

Đurić je dodao da ćemo se truditi da građanima isporučimo adekvatan servis.

Mitrović je govorio o sastanku sa ambasadorom SAD-a u Beogradu i rekao da nije nikakav karijerista da je to ostvaren čovek i da odnosi odluke po senszibilitetu i teško se može prevariti.

Kako je naveo on je poslao poruku da mi nismo nikakvi đavoli ali i da nismo nikakava ruska guberija, dodajući da mi ovde imamo medije kakvih nema u Rusiji.

Đurić je dodao da je jako ponosan što mi u Srbiji imamo ovakve medije i da rekoa da će država podržavati sve medeije io da niko neće biti ukinut.

Analitičar Matić je rekao da je prednost naše nezavisne politike što kod nas može da se čuje i jedna i druga strana dodajući i da je Pink takva televizija.

On je naveo da je jako važno da imamo slobodu medija i da je bitna politička distanca i da budemo hladne glave.

Mitrović je rako da svi naši otvoreni problemi se rešavaju na jendoj adresi a to je zapad.

"Mi smo zapadna zemlja, mi nismo u Aziji", rekao je Mitorvić.

"Bilo da su filmovi, pop kultura i ekonomija, nikako da stvorimo kvačicu u glavama ljudi da je 70 odsto penzija ili plata došlo sa zapada u smislu investicija, novih radnih mesta, fondova" , naglasio je Mitrović ponavljaući da smo de fakto zapadna evropska zemlja.

Mitrović je doda da sve odluke koje smo donosili srcem su nas koštale glave, a sve odluke koje smo donosili razumom su bile dobre.

Predlog broj 2.

Govoreći o nemilom događaju na EP i povicima navijača "Ubi Srbina" analitičar Matić je rekao da treba da nsa zabrine da ratovi u bivšoj Jugosloviji su počeli na mržnji na stadionima.

"Ovo je nešto za najoštriju osudu, to ne rade svi navijači i svaka takva pojava treba da ima nultu toleranciju. Možda bi trebalo svi da se pozabavimo sa huliganskim najvijačima kao što je to Engleska bila uradila" rekoa je Matić.

On je rekao da oni moraju da budu kažnjenji zbog ovoga.

On je podsetio na Maksimir u Hrvatskoj koji je bio uvod u rat.

Obradović je rekao da je osnovna stvar na svakoj utakmici pogovu na UEFA utakmici recite ne rasizmu.

Kako je rekao mormoa da pokrenemo postupke, zamislite da je neko od nsa poneo sliku nekog ratnog zločinca pa nas bi izbacili sa takmičenja, dodajući da je ovo posledica Kurtijevog pokreta koji je destruktivan i koji im obećava da će im svi problemi biti rešeni ako nema Srba i Makedonaca.

Mitrović je rekao da kada je bio u jednom kafiću u Minhenu došle su dve Albanke koje su htele da se slikaju sa njim i da su se složili za manje od 5 minuta da je Kurti velika nevolja i za nas i za njih i da je psihopata.

Đurić je doda oda moramo da stvaramo drugačiju klimu u regionu, nema iluzija da je UEFA visoko politizovana institucija i da ćemo kao država da ih gonimo zbog rasizma.

To ne znači da ćemo da ćutimo i okrećemo im drugi obraz, mormao da se okrenemo saradnji i budućnosti, dodao je Đurić.

"Huligani su manjina u svakom društvu ali je činjenica da postoji ogroman nervoza zbog rezultata koje fgospodin Vučić ima", kaže Đurić.

Predlog broj 3.

3. Srbija na dobrom putu pic.twitter.com/WQw7Y630aT — Hit Tvit (@hit_tvit) 23. јун 2024.

Željko Mitorvić jerekoa da je narod jedina kategorija koja se ne može prevariti i da jako dobro zna da je na pravom putu ili ne.

"Ako međunarodni institut izbaci rezultat istraživanja i kaže da 55 odsto kaže da pristojno živi, ja mislim da je to veliko priznanje jednoj politici gde imamo porast plata i penzija, građenje fabrika, podizanje zaposlenosti", navodi Mitrović.

On je naveo da mnogi govore o tome kako je kod nas visok procenat korupcije, a da je među tim ljudima koji najviše pričaju o tome najviše onih koji bi isto da profitiraju na tome.

Kako je rekao on je proučavo to što je 6 odsto građana reklo da je kod nas veliki kriminal i došao do saznanja da je 39 odsto manje ubistava nego ranije, da je 62 odsto manje pokušaja silovanja, 32 odsto je manje krađa u odnosu na period pre deset godina.

Ministar Đurić je rekao da je promenjena paradigma naše zemlje i da smo postlai zemlja koja privlači investicije i da ljudi vide svet oko sebe i zemlju koja se menja ubrzano, indikator koji govori o tome da li je zemlja na dobrom putu to je osnovan alata da se vidi da li će određena vlast da pobedi na izborima ili da izgubi.

"Ovo je značajno što dolazi od međunarodnog institiuta i da su time pale određene teze opozicije" dodao je Đurić.

Kako je rekao možemo da očekujemo da će ti rezultati biti još i bolji i da želimo da menjamo imidž koji imamo u svetu.

Mitrović je dodao da je ključni trenutak kada će biti EXPO 2027. i da je to trenutak kadamo žemo da očekujemo da je pravi trenutak za formiranje ozbiljnih stvarnih institucija koje su otporne na korupciju.

Analitičar Matić je rekao da je prvi parametar da smo na pravom putu ekonomska stabilnost.

Obradović je rekao da sve ovo nije bilo lako dodajući i da su i penzije sada veće.

Ministar Đurić je glasao za predlog broj 3 dodajući da ćemo zajedno sa gospodinom Vučićem nastaviti da vodimo uspešno ovu zemlju i da ćemo graditi i nova prijatlejstva.

Darko Obradović je takođe glasao zapredlog broj 3.

Analitičar Matić je glaso za predlog broj 3. rekavši da nam je ovaj optimizam zaista potreban.

Gospodini Mitrović je takođe glasao za predlog broj 3.

Pobedio je predlog broj 3. "Srbija na dobrom putu".

