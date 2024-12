SVEČANO OTVARANJE NOTR DAMA: Važan trenutak za Francusku, Makron dočekuje 50 zvaničnika! (FOTO+VIDEO)

U Parizu je uskoro početi ceremonija svečanog otvaranja obnovljene katedrale Notr Dam, a ovom događaju prisustvuju predsednik Francuske Emanuel Makron, novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp, britanski princ Vilijam, premijer Srbije Miloš Vučević i druge međunarodne ličnosti.

Katedrala Notr Dam otvara se posle višegodišnje obnove usled požara koji je zahvatio ovaj istorijski spomenik 15. aprila 2019. godine.

Kako će teći ceremonija

Ceremonija koja počinje u 19 sati će se završiti koncertom, nešto posle 21.00 sati, posle čega će uslediti večera za zvanice u Jelisejskoj palati.

Dve mise biće služene u nedelju, što će označiti istorijski trenutak za poklonike ovog legendarnog spomenika.

Predviđeno je da predsednik Makron održi kratak svetovni govor ispred katedrale, nakon čega će pariski nadbiskup obaviti prvi obred i otvoriti vrata zdanja, a zatim će uslediti liturgija uz blagosiljanje.

Otvaranje će biti obeleženo porukom pape Franje, koja će biti pročitana na početku ceremonije.

Ko je među zvanicama?

Pored Donalda Trampa i Džil Bajden, supruge odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, među zvanicama su i italijanski predsednik Serđo Matarela, predsednica Grčke Katerina Sakelaropulu, kao i još pedesetak šefova država među kojima je i nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer, kao i belgijski kraljevski par Filip i Matilda i mnogi drugi.

Britanski princ Vilijam sastaće se sa Trampom na ceremonijalnom otvaranju obnovljene katedrale, potvrdila je danas njegova kancelarija.

Kako se vidi na fotografiji, Tramp će sedeti u prvom redu pored prve dame Francuske Brižit Makron.

Kako prenose francuski mediji, među zvanicama je i Ilon Mask.

U Pariz je stigao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Novoizabrani predsednik Donald Tramp stigao je u Pariz. Ovo je njegova prva poseta inostranstvu od američkih izbora.

Njega je dočekao Makron, a fotografi su zabeležili srdačan pozdrav dva predsednika.

Tramp se takođe oglasio i na društvenoj mreži Truth gde je objavio snimak svog dolaska u Pariz.

- Velika mi je čast! Hvala vam - napisao je Tramp.

Susret Zelenskog sa Makronom i Trampom

Emanuel Makron, Donald Tramp i Volodimir Zelenski ovekovečili su susret u u Jelisejskoj palati sa nekoliko fotografija.

Pojedini mediji sugerišu da će Zelenski održati pojedinačne sastanke i sa Makronom i sa Trampom.

Vučević doputovao u Pariz

🇫🇷 Preparations are underway outside Paris' #NotreDame cathedral in anticipation of its much-awaited reopening later this Saturday.



🕖 The #ceremony is scheduled to begin around 7pm local time (1800 GMT).



➡️ Follow our live-blog for all the updates: https://t.co/Dtr2u3oBQS pic.twitter.com/vqTsuQDrv9