Izrael poslao trupe na Golansku visoravan: Hitno se oglasila IDF

Nekoliko sati posle vesti o padu režima Bašara Al Asada u Siriji, i njegovom bekstvu iz zemlje, vojska Izraela (IDF) je objavila da je poslala trupe u "tampon zonu" na Golanskoj visoravni.

"U skladu sa procenom situacije posle nedavnih događaja u Siriji, uključujući ulazak naoružanih lica u "tampon zonu", Izraelska odbrambene snage su poslale snage u "tampon zonu" i na nekoliko drugih lokacija neophodnih za dbranu, kako bi se osigurala sigurnost zajednica na Golanskoj visoravni i građana Izraela. Naglašavamo da se Izralelske odbrambene snage ne mešaju u unutrašnje događaje u Siriji. Nastavićemo operacije onoliko koliko je potrebno da održimo stabilnost tampon zone i zaštitimo Izrael i njegove građane", saopštila je izraelska vojska.

In accordance with the situational assessment following the recent events in #Syria, including the entry of armed personnel into the buffer zone, the IDF has deployed forces in the buffer zone and in several other places necessary for its defense, to ensure the safety of the… pic.twitter.com/Nsno9GBWB4