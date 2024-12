UGROŽENO UKRAJINSKO SNABDEVANJE STRUJOM: Jedan od najvećih ruskih udara na energetsku mrežu Kijeva

Kompanija Ukrinenergo je objavila na Fejsbuku da je zbog snažnog ruskog raketnog napada na energetske objekte, povećan obim mera za ograničavanje potrošnje električne energije.

Rusija je jutros pokrenula veliki napad na ukrajinske energetske objekte, izjavio je ukrajinski ministar energetike German Galuščenko.

Kompanija Ukrinenergo je objavila na Fejsbuku da je zbog snažnog ruskog raketnog napada na energetske objekte, povećan obim mera za ograničavanje potrošnje električne energije.

U celoj zemlji je proglašena vazdušna uzbuna, a ukrajinsko vazduhoplovstvo izdalo je upozorenje da Rusija lansira rakete tokom napada, prenosi Ukrinform.



U Kijevskoj oblasti je aktivna PVO, saopštila je regionalna uprava. Eksplozije su zabeležene i u Odeskoj, Vinickoj, Lavovskoj, Ivano-Frankovskoj i Čerkaskoj oblasti.

Ruske snage su rasporedile krstareće rakete, balističke rakete i Kinžal balističke rakete sa vazdušnim lansiranjem, saopštile su vazduhoplovne snage.

Rusija je jutros lansirala veliki broj projektila i podigla MiG 31K iz vazduhoplovne baze Savaslejka u Nižegorodskoj oblasti, navodi ukrajinski portal.

Right now, Ukraine is under massive russian missile attack! pic.twitter.com/FdYNWaUEBy



Zelenski: Rusija lansirala 93 rakete i 200 dronova na energetski sistem Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija jutros lansirala 93 rakete i 200 dronova u jednom od najvećih napada na energetski sistem Ukrajine.

Naveo je na platformi X da je Ukrajina oborila ukupno 81 raketu, a da je 11 oboreno uz pomoć aviona F-16.

Russia launches massive strike on Ukraine targeting energy facilities



An air raid alert was declared across all regions of Ukraine.



Ukraine's Air Force reported launches of drones and missiles, including the hypersonic *Kinzhal* missile.



Explosions have been reported in Kyiv,… pic.twitter.com/nDz1YC25Kk