EVO KOJU ODLUKU JE DONEO: Prvo oglašavanje predsednika Južne Koreje nakon glasanja o njegovom opozivu

Predsednika Jun Suk Jeol oglasio se nakon što je parlament njegove zemlje izglasao opoziv zbog njegovog kratkotrajnog pokušaja da uvede vanredno stanje ranije ovog meseca.

On je rekao da će se "povući u stranu" nakon što su glasanja o opozivu, piše AFP.

Odluka gospodina Jeola dovela je zemlju u ustavnu krizu dok su se vojnici sukobili sa demonstrantima na ulicama glavnog grada Seula.

Prvi zahtev za opoziv Jun Suk Jeola, zbog proglašenja ratnog stanja 3. decembra, odbačen je prošle subote zbog nedostatka kvoruma, pri čemu su skoro svi poslanici iz vladajuće Partije moći naroda bojkotovali glasanje.

Za usvajanje predloga potrebna je dvotrećinska većina, za šta bi bila potrebna podrška najmanje osam poslanika PPP.

