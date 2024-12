KRVAVI MEDENI MESEC: Muškarac tukao suprugu do SMRTI - Njeno iskasapljeno TELO nisu mogli da spakuju za Ameriku

Bredli Robert Doson (40) iz Tenesija osuđen je da je brutalno pretukao suprugu u luksuznom odmaralištu na ostrvu Fidži dok su bili na medenom mesecu. Nažalost, žena je preminula od posledica zadobijenih usled stravičnog batinjanja.

Programera je Visoki sud u gradu na Fidžiju Lautoki proglasio je u četvrtak krivim za smrt farmaceutkinje Kristi Čen Doson. On je pokušao da pobegne iz ostrvske države.

Kristi Čen Doson (36), pronađena je kako leži u lokvi krvi sa višestrukim povredama od udaraca tupim predmetom u glavu.

Njeno telo je do te mere te bilo unakaženo da nije bilo moguće vratiti ga u SAD, pa je njena porodica odlučila da se izvrši kremacija, piše nypost.com. Par, koji se venčao u februaru 2022, imao je žestoku svađu noć pre ubistva.

Međutim, Dosonov advokat Ikbal Kan rekao je da uprkos jezivim izveštajima o njenoj smrti, "nema šanse da on bude osuđen za ubistvo".

"U dokazima koje su do sada izneli, nema dokaza o optužbi za ubistvo sa namerom da se ubije ili sa predumišljajem. Ne deluje da ju je ubio. Na prvi pogled, to izgleda kao nesreća", rekao je advokat Kan.

Bredli Doson, koji je tada imao 38 godina, pronađen je tek dan nakon smrti svoje supruge nakon što je kajakom otišao do udaljenog ostrva, kilometar i po daleko od odmarališta. On se izjasnio da nije kriv po optužbama za ubistvo i tvrdio da je smrt njegove supruge bila nesrećan slučaj. Muškarac će ostati u pritvoru do izricanja presude 27. januara 2025. godine.

Autor: Iva Besarabić