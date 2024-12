Sneg napravio haos u Njujoru: Desetine hiljada ljudi ostalo bez struje

Snežno nevreme zahvatilo je istočni deo SAD, pa je u Orčard Parku, gradiću na severozapadu savezne države Njujork, palo 84 centimetara snega, preneo je AP.

U Nevadi je sneg napadao do visine od 90 centimetara na vrhovima planine Sijera Nevade, dok je više od 30 centimetara snega palo u nekim skijalištima oko jezera Taho, a zabeleženi su i udari vetra od 180 kilometara na čas u Mamut Mauntnu.

Upozorenje na zimsku oluju trebalo je da istekne u 22.00 sata po lokalnom vremenu u subotu, ali je upozorenje na lavinu ostalo na snazi do sledeće noći za visine iznad oko 2.400 metara oko Tahoa.

"Let's go!"



A storm chaser in Hamburg, New York, couldn't contain his excitement after thunder snow lit up the sky amid a heavy snowstorm in the region. https://t.co/MdCt3wIvv9 pic.twitter.com/XeR6A5o7r3