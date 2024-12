Da li svetu preti EKOLOŠKA KATASTROFA? Nakon nesreće na Crnom moru izdata posebna uputstva

U Crnom moru su od posledica nevremena oštećeni tankeri Volgonjeft 212 i Volgonjeft 239 koji su prevozili mazut.

Kako prenosi Rosmorrechflot, došlo je do izlivanja nafte. Istovremeno, sa prvog broda je evakuisano 13 mornara, a drugi je poginuo. Drugi brod se nasukao 80 m od luke Taman.

Vladimir Putin je naredio da se organizuju spasilačke akcije i otklone posledice izlivanja goriva. Istražni komitet je otvorio dva krivična postupka povodom ovog incidenta, a istragu vodi i tužilaštvo.

U nedelju, 15. decembra, dva teretna broda su oštećena u Kerčkom moreuzu od posledica nevremena.

- Usled oluje u Crnom moru srušila su se dva tankera „Volgonjeft 212“ i „Volgonjeft 239“. Na brodu se nalaze timovi od 15 i 14 ljudi. Kao rezultat nesreće, došlo je do izlivanja nafte - saopštio je Rosmorrehflot.

S tim u vezi, u Rostovu na Donu je formiran operativni štab za organizovanje mera za otklanjanje posledica izlivanja nafte uključeno je najmanje 54 specijalista i 11 komada opreme.

Prema informacijama ruskog Ministarstva za vanredne situacije, u 09:40 po moskovskom vremenu primljena je poruka da je tanker Volgonjeft 212 u nevolji u Kerčkom moreuzu, a pramac je otkinut zbog teških vremenskih uslova. Brod se nasukao.

- Iz tankera Volgonjeft 212 evakuisano je 13 mornara. Nažalost, jedan od njih je preminuo - navodi se u saopštenju.

U 10.30 po moskovskom vremenu prijavljeno je da je oštećen još jedan tanker Volgonjeft 239. Prema poslednjim podacima, na 80 m od obale u blizini luke Taman, Krasnodarska teritorija, nasukao se brod koji lebdi. Na brodu je 14 članova posade. Planirana je evakuacija.

Greenpeace environmentalists are sounding the alarm: the accident involving Russian tankers in the Black Sea could lead to one of the largest man-made disasters.



Each of the sunken Russian tankers may have been carrying up to 5,000 tons of oil products.



«A spill of this volume… pic.twitter.com/nPDOG1ITTt