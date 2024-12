Izraelski vazdušni udari na sirijski region Tartus, eksplozija zabeležena kao zemljotres.

Ogromna eksplozija osvetlela je noćas nebo iznad Sirije nakon što su u najvećim izraelskim vazdušnim udarima u više od jedne decenije pogođeni vojni objekti, a detonaciju su registrovali i senzori za zemljotrese.

Dejli mejl prenosi navode Sirijske opservatorije za ljudska prava da je meta bio priobalni region Tartus u kojem se nalazi i ruska pomorska baza.

- Izraelski avioni su pokrenuli udare u kojima su meta bili jedinice protivvazdušne odbrane i skladišta raketa zemlja-zemlja. Ovo su bili najžešći vazdušni udari na ovaj priobalni region Sirije od početka takvih napada 2012" - nevedeno je iz te organizacije.

Eksplozija je bila toliko snažna da je na seizmičkim senzorima zabeležen potres od tri stepena Rihterove skale.

Istraživač Ričard Kordaro je naveo da je detonaciju registrovala magnetometarska stanica u Isniku na zapadu Turske, koja je od mesta eksplozije udaljena 820 kilometara.

On je naveo da se signal signal kretao "dva puta brže" od onog kakav se registruje prilikom običnog zemljotresa.

Tartus je lokacija jedne od dve ključne ruske baze u Siriji, a pored toga što je koristi mornarica, tu se nalazi i skladište municije.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ