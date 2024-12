PRVI SNIMAK SA LICA MESTA: Jeziva pucnjava u ŠKOLI - Najmanje dvoje mrtvih (VIDEO)

Danas popodne u jednoj hrišćanskoj školi u gradići Medison u Viskonsinu došlo je do pucnjave u kojoj je prema nepotvrđenim informacijama veliki broj osoba upucan.

Na društvenim mrežama su se pojavili prvi snimci sa mesta napada. Policija je čitavu oblast blokirala i na terenu se osim velikog broja pripadnika snaga reda nalaze i brojne ekipe hitne pomoći.

Prema nepotvrđenim informacijama najmanje pet osoba je upucano. Pojedini mediji su preneli da su najmanje dve osobe ubijene.

BREAKING: At least 5 people shot at Abundant Life Christian School in Madison, Wisconsin - local media pic.twitter.com/lgPnWWQnxP