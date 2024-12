Iza pucnjava u hrišćanskoj školi u Medisonu, prestonici Viskonsina, stoji devojčica, potvrdila je policija, prenosi CNN.

Ranije danas u pucnjavi su ubijene dve osobe (učitelj i jedan učenik), dok je sedam osoba ranjeno.

