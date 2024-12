Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jane Tyska/Bay Area News Group via AP | |

Evropi preti ORKANSKA OLUJA: Biće i do dva metra snega, a u OVIM DELOVIMA se strahuje od poplava

Mnoga područja nu Evropi biće pogođena veoma nepovoljnim vremenskim prilikama u vidu olujnih vetrova i obilnih padavina.

U ovom času snažan ciklon sve više jača nad severom Atlantika i premešta se prema Britanskim ostrvima. Narednih dana ovaj ciklon kretaće se preko severa Evrope i doneti orkansko nevreme.

U naredna 24 sata centar ovog ciklona premeštaće se severnije od Britanskih ostrva. Vazdušni pritisak biće u padu na vrednosti znatno ispod normale. Ciklon će širem području Irske, Velsa, Engleske i Škotske doneti jake i olujne vetrove, ponegde i više od 100 km/h, uz vrlo obilnu i jaku kišu, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Na obalna područja obrušiće se ogromni plimni talasi. Pojedina područja pogodiće i poplave, s obzirom na to da će pasti od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru. Tokom srede i četvrtka ciklon će nastaviti put preko Norveškog mora i sve više jačati. Očekuje se "eksplozija" ciklona nad Norveškim morem, uz pad vazdušnog pritiska i na 950 milibara. Ovaj pad doneće oluju nalik uraganu na području Norveškog mora i obalnog područja Norveške, dok će obilne padavine prodrati sve do unutar kopna Skandinavije.

Ovaj ciklon svojim centrom obrušiće se direktno na zapadnu obalu Norveške. Nad Norveškim morem očekuju se uraganski vetrovi od 180 km/h, uz talase visine i do 20 metara, dok će se na obalno područje zapadne i jugozapadne Norveške obrušiti vetrovi od 120 km/h, lokalno i do 150 km/h, uz ogromne talase. U priobalnim delovima očekuju se i više od 200 litara kiše, dok se na planinama očekuje i do dva metra snega.

Sneg će biti praćen olujnim vetrovima, uz smetove i nanose. S obzirom na jačinu oluje koja se narednih dana očekuje na severu i severozapadu Evrope, ona će biti potencijalno opasna po ljudske živote, a postoji mogućnost i od materijalne štete. Sve do kraja sedmice severna i severozapadna Evropa pod uticajem ciklonske aktivnosti biće na udaru vrlo obilnih padavina, kiše, snega i jakih i olujnih, na udare i uraganskih vetrova. Ove oluje neće direktno uticati na vreme u Srbiji, ali se u petak očekuje pogoršanje vremena, uz jak severozapadni vetar.

Za vikend će biti i osetno hladnije, uz priliv hladnije vazdušne mase sa Atlantika i iz oblasti Alpa. Tada se očekuju padavine na granici kiše i snega. Početkom sledeće sedmice sneg se očekuje i u mnogim nižim predelima Srbije, ali i pored zahlađenja, ono neće biti polarnog karaktera, već maritimnog. Nakon toga uslediće blago otopljenje.

Autor: Snežana Milovanov