Na samom početku rata između Rusije i Ukrajine, Mikola Kuličenko je preživeo nezamislivu tragediju, piše Njujork tajms. Otet je kao civil, srećom preživeo nakon što je upucan u lice, a zatim ispuzao iz sopstvenog groba probijajući se kroz zemlju koja je na njega bačena, živ zakopan.

Pored njega su umrla braća, ali je Mikola u poslednjem trenutku okrenuo glavu i metak mu je prošao kroz obraz, ostavivši rupu, ali bez povreda opasnih po život. Njegov slučaj izazvao je šok i simpatije širom Ukrajine, ali nije ostao pošteđen sistema mobilizacije. U oktobru je dobio poziv da bude pozvan u vojsku.

„Moje prisustvo ne bi imalo uticaja na borbe“

Kuličenko je iskoristio svoju drugu šansu za život da se pobrine za svog starog oca i vrati se uzgoju pataka i pilića na farmi u severnoj Ukrajini. Međutim, on kaže da i dalje ima problema sa spavanjem jer se vraćaju sećanja na to da je ubijen i živ zakopan i da se vratio kući prekriven modricama i krvavog, natečenog lica.

S obzirom na traumu koju je doživeo, smatra da ga ne treba mobilisati. „Bilo je strašno teško izaći iz sopstvenog groba. Šta bi se promenilo da sada uđem u rovove?“ pita i tvrdi da njegovo prisustvo ne bi uticalo na tuče. „Samo bih žrtvovao svoj život na frontu i ostavio ga tamo uzalud“, dodao je on.

Nacrt Mikole Kuličenka, koji ima 35 godina, ukazuje na nepredvidiv sistem mobilizacije Ukrajine, koji se u velikoj meri oslanja na regrutovanje starijih muškaraca.

Ova politika je izazvala kritike Bajdenove administracije, koja smatra da Ukrajina treba da proširi mobilizaciju na mlađe muškarce između 18 i 25 godina, koji su trenutno izuzeti od nje. Američki zvaničnici kažu da je potreba za trupama sada hitnija od potrebe za oružjem.

Ukrajinski zvaničnici su uzvratili da ne mogu da mobilišu mladiće u kasnim tinejdžerskim i ranim dvadesetim godinama bez rizika od budućih demografskih problema i odbacili su američke kritike.

Neka izuzeća iz vojske su ukinuta

„Ne može se očekivati da će Ukrajina nadoknaditi kašnjenja u logistici ili oklevanje u podršci životima svojih mladića“, napisao je Dmitro Litvin, savetnik predsednika Zelenskog za odnose sa javnošću, u nedavnoj objavi na Platformi Ks. Njegova izjava je bila još jedna kritika Zapada zbog tempo isporuke oružja, koji Ukrajina smatra mlakim i preterano opreznim.

Iskustvo Mikole Kuličenka takođe ukazuje na poteškoće sa kojima se Ukrajina suočava u usaglašavanju pravila o izuzećima od mobilizacije. Postao je kvalifikovan za regrutaciju nakon što su prošlog proleća ukinuta neka izuzeća od teškoća, uključujući one za negovatelje bolesnih članova porodice.

Promene zakona uvedene su da bi se stalo na kraj izbegavanju mobilizacije, a neki tvrde da imaju teške uslove života kada to nije tačno, što im je omogućila korupcija u sistemu.

Rupe u sistemu su navodno zatvorene, a službenici za zapošljavanje su pojačali mobilizaciju tokom leta. Ukrajina ne saopštava zvanične podatke, ali vojni analitičari kažu da je u početku obećavajući priliv regruta usporen. Vojni komandanti ističu da sve manje muškaraca ulazi u osnovnu obuku, a mnogi od njih su stariji ili slabijeg zdravlja.

It doesn't make sense to see calls for Ukraine to lower the mobilisation age, presumably in order to draft more people, when we can see that previously announced equipment is not arriving on time. Because of these delays, Ukraine lacks weapons to equip already mobilized soldiers.