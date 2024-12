NAPAD JE BIO OKIDAČ ZA NEMIRE: Sramna odbrana tinejdžera optuženog za krvoproliće u školi u Engleskoj

Osamnaestogodišnji Aksel Rudakubana negirao je optužbe za ubistvo tri devojčice i ranjavanje 10 osoba u napadu nožem tokom časova plesa ovog leta u Engleskoj.

On se pojavio putem video prenosa iz zatvora, ali je odbio da govori kada je zatraženo da potvrdi svoje ime i izjasni se po optužbama. Sudija je u njegovom ime uneo izjavu da nije kriv.

Tokom saslušanja, optuženi se ljuljao s jedne na drugu stranu, a povremeno je sedeo s pognutom glavom. Rudakubana, koji je odbio da govori pred sudom, suočava se s optužbama za tri ubistva, 10 pokušaja ubistva, kao i dodatnim optužbama za posedovanje otrova ricina i priručnika povezanog s Al Kaidom.

Napad se dogodio 29. jula u Sautportu, na severu Engleske, u malom studiju za ples i jogu, na prvi dan letnjeg raspusta. Rudakubana je optužen u avgustu za ubistvo devetogodišnje Alis Dasilve Aguiar, sedmogodišnje Elsi Dot Stenkomb i šestogodišnje Bebe King, kao i za ranjavanje još 10 osoba.

I find it disgusting that Axel Rudakubana has pleaded NOT guilty to murdering Elsie Dot Stancombe Bebe King and Alice Aguiar in Southport the girls and their families and friends deserve justice I hope he rots in jail when found guilty pic.twitter.com/crqMyYmSch