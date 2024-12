Direktna linija sa Putinom: Ruski predsednik ućutkao Amerikance, izbegao provokacije

Direktna linija sa Vladimirom Putinom – istorijska pres-konferencija ruskog lidera počinje u 10 časova po srednjoevropskom vremenu, a očekuje se da će Putin govoriti o ključnim stavkama rata u Ukrajini, kao i o mnogim drugim svetskim i domaćim temama.

Legalni migranti da, ali ruski narod je na prvom mestu!

Putin je odgovorio na pitanje kako se Rusija bori sa pitanjem migranata, kako legalnih tako i ilegalnih unutar zemlje.

Što se migranata u Krasnodarskoj oblasti rećiću samo jedno, legalni migranti mogu doći da rade, ali nastojimo da zaštitimo naše stručnjake i naš narod, a ne da to uvozimo.

Što se ilegalnih migranata tiče tu postoji nulta tolerancija, takva lica biće zadržana na ispitivanju dok ne budu deportovani van zemlje. Kada pogledamo šta se u Evropi danas

dešava mi zaista pratimo situaciju i dajemo sve od sebe da delujemo u interesu ruskog naroda - rekao je predsednik Putin.

"Džonson je taj koji je presudio Ukrajini"

Šef ruske države poručio je američkom novinaru NBC-a da je Zapad taj koji odvraća Kijev od kompromisa navodeći dela bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona kao primer

Mi smo spremni na pregovore i kompromise, ali je suprotna strana to odbila. Rezultati svih pregovora su kompromisi, vaš saveznik Džonson sa lepom kosom je došao u Kijev i rekao im

da treba da ratuju do poslednjeg Ukrajinca koji više neće imati za šta da se bori. Mi smo potpisali pre toga sporazum sa Kijev uz punu saradnju. Nama nije cilj da Ukrajina nestane

a zaboravljate da mi nismo ti koji su ih osmelili i bodrili da ulaze u obračun sa susedstvom.

Putin odbrusio američkom novinaru

Vladimir Putin je žustro odgovorio na provokativno pitanje američkog novinara NBC-a po pitanju Bašara al Asada i ruske vojne spreme.

- Rekli ste da ću biti u slabijem položaju što vi svi primaoci plate sa Zapada želite, međutim ako ste primetili za razliku od Zapada mi vama ovde ne oduzimamo akreditacije i puštamo vas da neometano radite. Borbena sposobnost naših borbenih snaga je na najvišem nivou u svetu. Naši protivnici nas ne prate baš najbolje u polju bojne tehnologije, jer se više

bave nama nego sobom. Mi smo praktično u ratu protiv NATO pakta u svakom smislu, nafta i gas na Zapadu su toliko poskupeli da uskoro više 2% BDP-a za odbranu neće biti dovoljna

i zato smatram da je Rusija ojačala i postala istinski suverena zemlja koja ne zavisi od nekoga što kod naših evropskih kolega nije tako - rekao je Putin.

Marijupolj pod obnovom, stanovnici se vraćaju

Predsednik Rusije govorio je o Marijupolju koji je pod aktivnom odbranom uz šta je najavljeno da se stanovnici polako vraćaju na svoja ognjišta.

Marijupolju posvećujemo mnogo pažnje, tamo je pre rata živelo oko 400 hiljada ljudi, tamo je oko 1700 zgrada obnovljeno, za oko 500 se čeka dok ostalih gotovo 1000 čeka obnovu.

Tamo gde obnova nije bila moguća, lokalne vlasti su zemljište predale investitorima ili izdale dozvole i subvencije za ponovonu gradnju. Tamo se bavimo aktivnom obnovom

puteva i škola, a nedevno smo izgradili novi medicinski centar. Nastavljamo sa obnovom građevinskog prostora i ako je zgrada obnovljena ljudi će u njima dobiti stanove gde su oni

nekada bili, tako da nastojimo da svi budu vraćeni na prvobitno prebivalište, a ne na periferiju. Svi koji imaju pravo na naknadu u Marijupolju konkretno će je dobiti - rekao je Putin.

Tokom obraćanja Putin je govorio o sposobnosti "Orešnika" i šaljivo dodao da ukoliko Zapad želi njegovo testiranje treba samo da pokaže sledeću metu.

- Orešnik je savremeno oružje proizvedeno na osnovu starijih planova i nastavićemo sa njegovom proizvodnju, on je oružje srednjeg dometa koje seže do 5.500 kilometara.

Kada je on u pitanju svaka meta je ranjiva, Poljska na primer koja ima zapadne projektile kod sebe, nebi imala nikakvu šansu da obori "Orešnika" zbog brzine, niti da uništi

njegovu lansirnu stanicu koja je predaleko. Naše zapadne kolege ako sumnjaju u sposobnosti i razornu moć "Orešnika" mi smo raspoloženi da zakažemo tehnološki eksperiment sa probnom metom, naprimer u Kijevu - rekao je Putin.

Najavljena obnova zauzetih položaja

Komentarisao je stanje na frontu i najavio obnovu pogođenih područja nakon rata.

- Ruski borci se herojski drže i vraćaju kontrolu na terenu.Ukrajinske snage nemaju razlog da nastave da ostaju u Kursku i bacaju svoje ljude u propast, ali to ipak rade. Mi uprkos tome nećemo odustati dok ne oslobodimo svoju teritoriju.

Kada proteramo neprijatelja moćićemo da procenimo koja je šteta i onda ćemo krenuti sa obnovom puteva, komunalne strukture, stanove i kuće uz naknadu za žitelje. Već smo izdvojili

180 milijardi rubalja za obnovu. Međutim još uvek ne mogu da preciziran tačan datum obnove ovih područja dok okršaji ne prestanu - rekao je Putin.

Predsednik Rusije je pokazao zastavu koju je dobio sa fronta od 155. pešadijske brigade koja se trenutno bori i zauzima položaje u Kursku.

- Imamo mogućnost da pokažemo šta rade naši momci na liniji fronta. Nedavno borci 155. brigade morske pešadije su mi uručili kopiju svoje borbene zastave.

Protivnik trpi gubitke u ljudstvu i tehnici, a mi napredujemo ka svom cilju koji smo na početku postavili.Naši borci se herojski drže na frontu, a 155. brigada ratuje u Kurskoj oblasi i potiskuje protivnika sa naše teritorije, ali nisu sami. Želim sreću svima koji se bore na liniji

fronta i želim im sreću i bezbedan povratak - rekao je Putin.

Nemcima je na silu ubijen nacionalni ponos

Putin je govorio o stanju suvereniteta Nemačke u poslednjoj deceniji.

- Kada sma prisustvovao na proslavi Gerharda Šredera svi njihovi horovi su izvodili su pesme na engleskom i jedino je hor sa Kube pevao na maternjem jeziku. Posle Drugog Svetskog rata, Nemcima je na silu iskorenjen osećaj nacionalnog ponosa, a mnogo su posle izvedbe prišli da mi se požale kako više ni nemačke tradicionalne pesme nisu na nemačkom što ih tera da se osećaju kao da suverenitet više davno nemaju - rekao je Putin.

Putin odgovorio: Sve se meri ekonomijom, ne mecima



Predsednik Rusije Vladimir Putin konferenciju je započeo odgovaranjem na pitanja koja se tiču na ekonomsko stanje Rusije kako na domaćem terenu, tako i na svetskom nivou.

- Ekonomija je sve, jer od nje počinju i socijalna i zdravstvena zaštita, bezbednost i vojska. Rast naše privrede bio 3,6% što nastojimo da povećamo na gotovo 4% do prvog kvartala sledeće godine. Ispred Rusije su ekonomski Kina, Indija i SAD, a ove godine smo pretekli Nemačku i Japan. Ako se evrozona uspavala mi imamo alternativne centre koji žele da idu napred, prvi pokazatelj za ekonomiju je nivo nezaposlenosti koji je na 2,3% što ga čini istorijski najnižom stopom u Rusiji do danas - rekao je Putin.

Na pres-konferenciji i novinari neprijateljskih zemalja!

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je saopštio da će pres-konferenciji prisustvovati i novinari iz neprijateljskih zemalja koji su akreditovani i koji rade u Rusiji.

Takođe, jedan broj predstavnika stranih medija je doputovao specijalno zbog današnjeg događaja.

Tako su u Moskvu doputovali reporteri francuske TV stanice TF1, američke NBC, britanske BBC, kao i grupa novinara iz Kine, između ostalog ekipa agencije Sinhua.

Pitanje planira da postavi i izveštač američke TV CNN.

I nezavisni italijanski ratni reporter Andrea Lućidi, koj izveštava iz Donbasa, učestvuje na konferenciji.



Peskov: Putin će odgovarati na pitanja o Specijalnoj vojnoj operaciji

- Pitanja, koja su povezana sa Specijalnom vojnom operacijom, sa obezbeđivanjem oni koji danas ratuju na prvoj liniji, zbrinjavanjem invalida – to i pitanja zdravstvene zaštite. Na dnevnom redu će biti i mnogo drugih pitanja, povezanih sa ekonomijom, ekonomskim razvojem, sa problemima koji se pojavljuju - rekao je Peskov za televiziju „Rusija 24“.

Stiglo više od dva miliona pitanja

Pitanja koja ove godine stižu za direktnu liniju sa Vladimirom Putinom, uglavnom se tiču Specijalne vojne operacije i pitanja iz oblasti zdravstva, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Kako navodi TV „Rusija 24“, za direktnu liniju sa predsednikom Putinom stiglo je više od dva miliona pitanja.

Prošlogodišnja "Direktna linija" s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom održana je 14. decembra 2023. godine i trajala je četiri sata i četiri minuta.

Tokom ovog događaja, Putin je odgovarao na pitanja građana i novinara, kojih je pristiglo više od 1,5 miliona.

Teme su obuhvatale širok spektar pitanja, uključujući društvene probleme, ekonomske pokazatelje, međunarodnu situaciju, kao i pitanja vezana za Specijalnu vojnu operaciju i obezbeđivanje onih koji su na prvoj liniji fronta.

Jedna od zapaženih izjava tokom konferencije bila je Putinova spremnost da nastavi saradnju s Francuskom, uprkos prekidu odnosa od strane francuskog predsednika. Putin je izjavio: "Spremni smo da nastavimo saradnju sa Francuskom, ali je francuski predsednik u jednom trenutku prekinuo sve odnose sa nama. Nismo mi to zaustavili, ja nisam, on jeste. Ako postoji interesovanje, spremni smo da to nastavimo, ako nema interesa, možemo i bez njih."

Takođe, tokom konferencije je prikazan video u kojem je veštački generisani Vladimir Putin postavljao pitanja pravom predsedniku, što je bio inovativan pristup u komunikaciji s građanima.

Ovaj događaj je tradicionalna prilika da predsednik Rusije sumira rezultate godine, odgovori na pitanja građana i postavi smernice za predstojeći period.

Autor: Snežana Milovanov