Vučić je ranije najavio da će danas u Cirihu govoriti o promenama u svetu, ali i o položaju Srbije u novom vremenu.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićobratio se na tribini "Ciriški govor" u organizaciji magazina "Die Weltwoche".

Živimo u vremenu kada ljudi ne slušaju jedni druge, rekao je na samom početku predsednik Vučić.

- Moramo da radimo još marljivije, što će biti vrlo teško. U svim našim zemljama, širom Evrope, ljudi žele da žive bolje iz godine u godinu, ali da rade manje.

- Kada je reč o stepenu razvoja u regionu Zapadnog Balkana, mi smo danas na ubedljivo prvom mestu ispred svih.

- Imam veliku bojazan da ćemo imati još težu situaciju u Evropi. Evropa mora da donese više strateških odluka nego što je to do sada bio slučaj. Verujem da će biti u stanju da to učini.

- Naš posao je da modernizujemo našu zemlju, da je demokratizujemo, a ekonomija je pogonska sila za mene i moju zemlju i ja se nadam da će više Švajcaraca dolaziti u Srbiju, kao i da će mnogo naših ljudi koji ovde žive doneti svoje znanje ili da će se i sami vratiti u Srbiju, na čemu bismo im bili duboko zahvalni.

- Na kraju, ekonomija uvek pobeđuje, a ja verujem da Švajcarci to znaju bolje nego mnogi u svetu.

Tribina je održana u hotelu "Dolder Grand" u Cirihu.

Domaćin skupa je vlasnik i glavni urednik magazina "Die Weltwoche" Rožer Kepel, koji je predsednika Vučića predstavio učesnicima.

Uoči govora predsednika Vučića, sala na ciriškoj konferenciji bila je prepuna ljudi.

Prethodno je, uoči tribine, vladalo veliko interesovanje za govor predsednika Srbije u Cirihu.

Prethodno, predsednik Vučić se sastao u Cirihu sa privrednicima iz Švajcarske. Na okruglom stolu učestvovalo je više od 20 najuticajnijih švajcarskih privrednika iz raznih oblasti.

Kako je Vučić istakao, predstavio je prisutnim privrednicima brojne potencijale koje naša zemlja ima u mnogim oblastima, kao i projekte koji menjaju ne samo lice Srbije, već i celog regiona.

Prethodno, Vučić se sastao sa više od dvadeset švajcarskih privrednika, kojima je predstavio potencijale naše zemlje u mnogim oblastima i uslove koji se nude stranim ulagačima i istakao da bi jače prisustvo švajcarskih kompanija donelo novi zamah Srbiji.

Razgovarao je i sa episkopom švajcarskim Andrejem o potrebama eparhije, značaju duhovnosti i veza sa maticom, kao i o ulozi crkve.Sastanku je prisustvovao i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Autor: Dalibor Stankov