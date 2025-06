ZAŠTO JE VAŽNA DIGITALNA ARMIJA ČIJE STVARANJE JE VUČIĆ NAJAVIO? Jedna stvar je ključna i daće Srbiji veliku prednost

Vojska Srbije je pred velikim promenama koje bi od nje napravile još efikasniju armiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u ponedeljak organizovati kolegijum Generalštaba na kojem će razgovarati o svim neophodnim promenama. On je otkrio da će se krenuti u pravljenje digitalne armije, što će biti nova platforma u Vojsci Srbije.

- Mnogo smo radili prethodnih meseci na opremanju, modernizaciji i pravljenju snažnije Vojske Srbije, više nego što je ikad bila. Radićemo veliku vojnu paradu, da vidite ono što ljudi ne znaju da imamo. To smo krili, to su ogromne promene u Vojsci Srbije u narednom periodu. U ponedeljak ću imati zvanično kolegijum Generalštaba gde ćemo razgovarati o svim neophodnim promenama. Ići ćemo na to da napravimo digitalna armija program/platforma. Videćete šta smo sve kupili, ne smem još sve ni da kažem. Snimali su nam dronovima iz okolnih zemalja, prelazili u našu teritoriju, NATO dronovi, ne možete to mnogo da krijete, ali nismo uključivali da ne bi mogli da znaju, i mali broj ljudi, najviše pet, zna šta smo doneli u našu zemlju - otkrio je Vučić u petak i dodao:

- Vaša vojska time postaje strahovito ubojita.

On je rekao da Srbija ide na stvaranje digitalne armije po izraelskom modelu.

- Danas na bojnom polju komandiri gube na analizi vojnog stanja... Svega 20 odsto se gubi na analizu kada se napravi digitalna armija, umesto 80 odsto kao sada - napomenuo je Vučić.

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan za Kurir objašnjava zašto je faktor vremena postao ključan u modernim ratovima.

- Što se tiče komandovanja u nekim složenim uslovima, protok vremena je izuzetno važan. Svaka ušteda vremena u donošenju odluka je neverovatno važna. Pogotovo danas kada su oružja takva, pa za lansiranje, pogodak cilja i neprijateljska dejstva treba vrlo kratko vreme u odnosu na ranije ratove. I sada kada vi imate program ili kada imate tehnologiju koja može da vam unapredi brzinu donošenja odluka, onda su to neverovatno važne stvari za bitku i vojno sučeljavanje, da imate velike prednosti ako brže donosite odluke. A to su uštede enormno velike - naglašava Karan.

On navodi da pre svakog donošenja odluka ide procena snage protivnika i namere i procena sopstvenih snaga.

- I sada kada te procene imate brzo na stolu, onda je donošenje odluka daleko, daleko brže. To su unapređenja i pomagala koja jednostavno u današnje vreme prave razliku. Ko bude brže donosio odluke i pravio kvalitetnije procene, on će dobijati bitke, nezavisno od vojne moći i drugih aspekata. Jer sa takvim unapređenjem, vi prvi pogađate, vi prvi uništavate, dok oni još uvek razmišljaju šta će da rade. Ako nemaju adekvatne mehanizme koje ćemo mi imati. To naš sistem odbrane menja izvanredno, jer je vreme presudan faktor - zaključuje Karan.

Autor: D.B.