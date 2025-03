'HOĆEMO DA IZBENEMO ESKALACIJU U BiH' Vučić: Jedan incident bilo gde i svi smo u problemu

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, nalazi se u Briselu gde će razgovarati o svim značajnim temama za našu državu.

- Mnogo tema imamo, od bilateralne saradnje Srbije i NATO, do situacije u BiH i regionu. To je od ogromnog značaja za sve nas. Ponašanja i odnosa koji imamo sa KFOR-om na KiM. Sa NATO sada imamo bezbroj tema, ne znam da li će nam to vreme biti dovoljno da kroz sve teme prođemo. Ne znam da li razumete koliko je komplikovana situacija sada u BiH. Sve je na ivici, a svi to hoćemo da izbegnemo. Jedan incident bilo gde i svi smo u problemu. Zato pokušavamo da se to ne desi, zato mi je važno što ću večeras da imam razgovor sa Markom Ruteom. Moram da priznam da je on u svojoj poseti Bosni i Hercegovini bio veoma korektan prema Srbiji - rekao je Vučić govoreći o predstojećem sastanku sa Markom Ruteom.

Autor: Dubravka Bošković