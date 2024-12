U Oklahomi je pogubljen Kevin R. Andervud zbog ubistva 10-godišnje devojčice u aprilu 2006. godine, čime je postao četvrti osuđenik pogubljen u ovoj državi ove godine i 25. u Sjedinjenim Državama.

Andervud je pogubljen smrtonosnom injekcijom na svoj 45. rođendan, potvrdila je Kej Tompson, portparolka Ministarstva pravde Oklahome. Proglašen je mrtvim u 10:14 po lokalnom vremenu, objavio je odsek za korekcije za "USA TODAY".

Undervud je osuđen za ubistvo svoje komšinice, Džejmi Rouz Bolin, koju je udario drvenom daskom za sečenje, ugušio, a potom silovao i unakazio u svom stanu u Perselu, maloj zajednici oko 80 kilometara južno od Oklahoma Sitija.

Njegovi advokati su godinama tvrdili pred državnim i apelacionim sudovima da je Andervud "teško bolestan čovek" koji zaslužuje milost.

"Shvatam da, iako ne želim da umrem zaslužujem smrt zbog onoga što sam uradio", rekao je kroz suze tokom dvoiminutnog obraćanja na saslušanju za pomilovanje i dodao:

