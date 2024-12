TRAMP PRVI PUT PROGOVORIO O 'NASMEJANOM UBICI'! Njegova poruka se mnogima neće svideti

Izabrani predsednik SAD Donald Tramp prvi put se oglasio o Luiđiju Manđioneu, poznatijem kao "nasmejani ubica", a koji je nedavno u centru Njujorka usmrtio Brajana Tompsona, direktora kompanije "UnitedHealthcare".

Tramp se obratio novinarima iz svog odmarališta Mar-a-Lago na Floridi i odgovorio je na pitanje novinara da da komentar na Tompsonovu smrt, koja je pokrenula širu raspravu o problemima unutar američkog zdravstvenog sistema i sistema medicinskog osiguranja, preneo je "BuzzFeed"

"Mislim da je zaista strašno što neki ljudi izgleda obožavaju tog čoveka, što ga vole", rekao je Tramp misleći na ubicu Luiđija Manđionea.

Zatim je, očigledno misleći na one koji koji ili izražavaju divljenje ili opravdavaju navodne postupke osumnjičenog ubice, dodao:

