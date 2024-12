MASK ŽESTOKO IZVREĐAO ŠOLCA: On je nekompetentna budala, samo AfD može spasiti Nemačku

U najvećoj ekonomiji Evrope izbori održavaju se 23. februara, pošto se klimava koalicija levog centra raspala početkom novembra kada je Šolc razrešio ministra finansija Kristijana Lindnera, a Bundestag sredinom decembra predsedniku vlade izglasao nepoverenje.

Ilon Mask, najbogatiji čovek sveta i jedan od ključnih ljudi Trampove Bele kuće, intenzivno se bavi politikom u Nemačkoj, što se delu tamošnje javnosti ne sviđa.

Mask jasno podržava ekstremno desnu Alternativu za Nemačku (AfD) i nedvosmisleno vređa odlazećeg kancelara Olafa Šolca.

AfD je u anketama odmah iza CDU, dva meseca pre vanrednih parlamentarnih izbora. Mask je preko svog Iksa mirođija i u ovoj čorbi, a u Berlinu se stvari zakuvavaju.

Ilon Mask, američki milijarder i budući šef komisije za smanjenje savezne vlade u administraciji novoizabranog predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa, razgnevio je pojedine nemačke političare otvorenom podrškom ekstremno desnoj Alternativi za Nemačku (AfD).

"Samo AfD može spasiti Nemačku", napisao je Mask na Iksu (Tviteru), a potom i podelio snimak u kom nemačka desničarka Naomi Zajbt kritikuje lidera konzervativne Hrišćansko-demokratske unije Fridriha Merca, predvodnika trke za kancelara, i hvali argentinskog populističkog predsednika Havijera Mileija.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) 20. децембар 2024.



Osvrt na dešavanja u Nemačkoj zaokružio je objavom u kojoj kritikuje odlazećeg nemačkog kancelara Olafa Šolca posle napada automobilom na božićnom vašaru u Magdeburgu, u kojem je poginulo najmanje pet osoba, a povređeno više od 60 ljudi.

"Šolc odmah treba da podnese ostavku. Nekompetentna budala", poručio je vlasnik "Tesle".

Uzvratio je nemački ministar zdravlja Karl Lauterbah, smatrajući da se Mask meša u dešavanja "koja ga se ne tiču".

"Odluka da se uvuče u političke događaje u Berlinu svega nekoliko nedelja pre vanrednih parlamentarnih izbora je veoma problematična, ali i nedostojanstvena", ukazuje Lauterbah.

U najvećoj ekonomiji Evrope izbori održavaju se 23. februara, pošto se klimava koalicija levog centra raspala početkom novembra kada je Šolc razrešio ministra finansija Kristijana Lindnera, a Bundestag sredinom decembra predsedniku vlade izglasao nepoverenje.

🚨🇩🇪SCHOLZ: REPORTS FROM MAGDEBURG HINT AT SOMETHING TERRIBLE



Chancellor Olaf Scholz:



"My thoughts are with the victims and their families. We stand with them and with the people of Magdeburg.



My gratitude goes to the dedicated rescue workers during these anxious hours."… https://t.co/a0TCkxPlc4 pic.twitter.com/8AMUGiJcsU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 20. децембар 2024.



Alternativa je u predizbornim anketama odmah iza Merca, a nemačke bezbednosne službe češljaju stranačke predstavnike, opisujući frakcije partije kao izrazite protivnike promigrantske berlinske politike.

Otpozdravi iz AfD-a i gnev razrešenog ministra finansija

Za razliku od ljutnje šefa zdravstvenog sektora, vlada je reagovala mlako – demantovala je Maskove navode. Šolc je naglasio da "sloboda govora omogućava i bogatašima da zastupaju nešto što ne može biti sasvim korisno".

Žustriji je bio bivši poslanik u Evropskom parlamentu Elmar Bruk, koji Maskove komentare vidi kao "fantazije američkih tehnoloških kraljeva o svetskoj dominaciji", dok je direktno odgovorio i razrešeni Lindner.

Elon, I've initiated a policy debate inspired by ideas from you and Milei. While migration control is crucial for germany, the AfD stands against freedom, business – and it's a far-right extremist party. Don't rush to conclusions from afar. Let's meet, and I'll show you what the… https://t.co/UiUbTPVzxs — Christian Lindner (@c_lindner) 20. децембар 2024.



"Ilone, pokrenuli smo debatu inspirisani tvojim idejama. Migracija je ključna za Nemačku, a AfD se protivi slobodama kao takvim i preduzetništvu. Ne zaključuj izdaleka", napisao je, između ostalog, Lindner na Iksu.

Mask je otpozdrav, logično, dobio iz AfD-a, a njihova kandidatkinja za kancelarku Alis Vajdel kratko je odgovorila da je najbogatiji čovek sveta "apsolutno u pravu". Nešto rečitija bila je u intervjuu za nemačko izdanje Blumberga u kojem je Maska podsetila na rad nemačke kancelarke Angele Merkel.

Dear @elonmusk,

Thank you so much for your note. The Alternative for Germany is indeed the one and only alternative for our country; our very last option. I wish you and President Donald #Trump all the best for the upcoming tenure! And also, I wish you and all the American people… pic.twitter.com/iVBfPDoRfp — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 20. децембар 2024.



"Neka Mask, kada počne da radi sa Trampom, vidi kako je Merkelova uništavala našu zemlju svojom socijalnom politikom. Neka vidi i kako sovjetska EU uništava svoju ekonomsku kičmu", govorila je nedavno Vajdelova.

Mask nije pisao samo o Nemačkoj, već je svoju podršku pružio i strankama koje zagovaraju antimigrantsku politiku u Italiji i Velikoj Britaniji. Otvoreno voli i Mileija, koji je u prvoj godini na mestu predsednika Argentine smanjio javne izdatke i upravu, što su koraci koje Mask želi da primeni na, kako kaže, naraslu administraciju Vašingtona.

Autor: Dubravka Bošković