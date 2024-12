Nova avionska nesreća! Policija i hitna pomoć na terenu, u toku je akcija spasavanja

Vatrogasna služba poslala je dobro opremljenu spasilačku jedinicu na mesto pada letelice.

Manji avion se jutros srušio samo nekoliko trenutaka nakon poletanja sa aerodroma u Škotskoj. Incident se dogodio na aerodromu Fajf danas nešto pre 12 časova. Avion, koji tek što je poleteo, srušio se u livadu nadomak aerodroma.

Na mesto pada aviona stigla je policija koja je obezbedila celo područje, a tu su i ekipe hitne pomoći. Za sada se ne zna koliko je putnika bilo u avionui da li ima povređenih ili nastradalih.

- Službe hitne pomoći su u blizini aerodroma Fajf nakon što se laka letelica srušila u 11:40 sati u ponedeljak, 23. decembra 2024. godine. Istraga je u toku - saopštila je policija.

